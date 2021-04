V neděli v podvečer došlo v obci Doksy na Českolipsku k vážné nehodě. Řidič se sportovně laděným Fordem Fiesta naboural do stromu. Ve zdemolovaném autě jelo celkem pět osob. Žádná z nich nevyvázla se zdravou kůží.

K nehodě okamžitě vyrazila záchranná služba z Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje. Z Ústí nad Labem byl povolán i záchranářský vrtulník, ten liberecký byl u jiného pacienta. Posádku museli ze zdemolovaného auta vyprostit hasiči.

Celkem se při nehodě zranilo pět lidí. Středně těžká poranění utrpěli tři lidé, jeden z nich musel být transportován vrtulníkem. Další dva účastníci utrpěli lehká zranění. Nehodou se zabývají i policisté.

Letěli prý jako o závod

Mezi lidmi v diskuzích na Facebooku to vře. Objevili se údajní svědci řidičova jednání před nehodou. „Potkali jsme je když jsme jeli do Doks dnes a jeli jak dob*tci. Za ním jel ještě jeden ten samý ale stříbrný... a vypadalo to, jak když spolu závodí,“ popisuje na sociální síti Katrina K.

Dalším svědkem je Václav: „Jestli to bude číst řidič, tak doufám že přijdeš o papíry. Honil se tam s Fabií RS jak ko*ot.“ Dodává s tím, že podobný řidič nemá za volantem co dělat.

„Dopravní policisté se nehodou zabývají. Zatím nemůžeme říct, co stálo za nehodovým dějem. Pracujeme ale i s verzí, že řidič nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky,“ řekl Blesku mluvčí policie Vojtěch Robovský s tím, že zatím nemohou být nijak konkrétní.