Podle původní informací se jednalo o dopravní nehodu dvou osobních aut. „Došlo k nehodě dvou osobních aut, jedná se o nehodu bez vyproštění. Jeden z řidičů seděl při příjezdu hasičů ve vozidle,“ řekl Blesku mluvčí hasičů Petr Svoboda.

K místu záhy vyrazila i záchranná zdravotnická služba Středočeského kraje. Ta povolala tři své pozemní posádky a i vrtulník letecké záchranné služby. Pražský vrtulník, s označením Kryštof 01, k nehodě zamířil dokonce nadvakrát.

Nehoda si vyžádala celkem čtyři zraněné. Mezi nimi byl i muž (31), který utrpěl vážná mnohočetná poranění včetně poranění páteře. Po intenzivní lékařské péči a po připojení na umělou plicní ventilaci byl letecky transportován do pražské motolské nemocnice.

Odražený automobil srazil dvě dívky, podle informací Blesku je oběma čtrnáct let. „Jedna z dívek utrpěla poranění pánve a otřes mozku. Po ošetření byla letecky transportována do motolské nemocnice. Další dívka utrpěla poranění dolních končetin, po zajištění byla pozemní cestou transportována taktéž do Motola,“ řekla Blesku mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová. Posledním ze zraněných byla žena, která po ošetření skončila v nemocnici ve Slaném.

„Došlo ke střetu tří aut, pravděpodobnou příčinou je nedáno přednosti. Po nehodě bylo jedno z aut odmrštěno na chodník, kde tou dobou byly dvě děti. Na místo míří kriminalistický výjezd, dokumentaci nehody provedou za pomocí dronů,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Informaci o sražených chodcích neměla.