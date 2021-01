Zbytečná volání, kdy nikomu nejde o život a nic se mu a ani nikomu z jeho okolí nestalo, zatěžují operátory a celkově linku 158. Toho si ale nebyl vědom další muž. „Máte chvilku?“ ptal se. „No prosím,“ odpověděl policista.

„No, mně se tady prostě dějou strašný věci, mně jako by ukradli duši, já od rána nemohu zavřít pusu, mě už to prostě nebaví, tady kolem mě skáčou, bílí, černí a barevní. Já nevím, co s tím mám dělat. Už i malé děcka tady vyřvávají, psi tady mluví skoro jak lidi,“ stěžoval si muž.

Sám to přičítal tomu, že je opilý. „Už pár dní nepiju, ale je to furt to samé. Je to těžký. Hezký den a hezkou službu,“ rozloučil se. Co tím chtěl muž říct, se asi nedozvíme.