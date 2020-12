Na podzim 1996, kdy se hrůzy v olomoucké Mohelnici odehrály, nemůže stále zapomenout ani Oldřich Klemš (70), bývalý ředitel školy, kde Irena Čížková (†41) učila, a její nadřízený. „Byl listopad, bylo vlhko, tma, a to město se úplně uzavřelo. Nikdo nevěděl, z jakého důvodu ji někdo mohl zavraždit,“ vzpomíná muž, který také tehdy zalarmoval policii, když kolegyně nepřišla do práce. Byla nalezena mrtvá, svázaná leukoplastí, se zalepenými ústy a podříznutým hrdlem. Podle někdejší státní zástupkyně Marie Kodytkové umírala dlouho a prožívala hrozná muka. Kdo však vraždil, na to hledali vyšetřovatelé odpověď marně.

Dohnalo ho svědomí

Na veřejnost se kriminalisté obrátili roku 2006, znovu případ řešili i v roce 2011, bezvýsledně. Navíc se ztratil celý spis k případu! „Došlo k tomu, když na policii probíhala spousta systémových změn,“ vysvětloval kriminalista Libor Šamšula. Překvapení ale přišlo 16 let po vraždě, tedy čtyři roky před jejím promlčením. Na policii přišel v červnu 2012 Radek Chytil (dnes 44), vyučený automechanik, ženatý otec malé dcery. „Nahmatal jsem nůž, přizvedl jí hlavu a podřízl ji. Krev z ní silně tekla a po pár minutách se přestala hýbat,“ uvedl v nečekaném přiznání. Krajský soud v Ostravě ho poslal za mříže na 13 let, vrchní soud mu pak trest o rok snížil.

Radek Chytil dostal za 16 let starou vraždu dvanáctiletý trest vězení, přiznal se čtyři roky před promlčením činu. | Luděk Peřina, ČTK

Chodil k ní na televizi

Radek Chytil vraždil v době, kdy mu bylo 20 let. Přestože během vyšetřování patřil mezi podezřelé, nebýt přiznání, pravděpodobně by spravedlnosti unikl. Do bytu oběti chodíval „když chtěl mít klid“, jak uvedl, v době její nepřítomnosti. Sledoval televizi, prohlížel si pornočasopisy. Kopii klíče získal od otce, ten na byt ženy občas dohlížel, pokud byla déle mimo domov. „Bylo slyšet otevírání, zpanikařil jsem. Lekl jsem se, že to řekne otci,“ přiznal u soudu Chytil impuls k vraždě Čížkové.

Znalkyně: Je sadistický deviant!

Podle znalkyně z oboru sexuologie byl Chytil sadistický deviant a vraždit mohl i v důsledku poruchy. Další znalci tvrdili, že za spáchání činu nesl plnou odpovědnost. Soud vyhověl státní zástupkyni Kodytkové. Požadovala trest ve výši 12 až 15 let, i s ohledem na přiznání. Nařídil také ústavní léčbu. „Velmi lituji toho, co se stalo. Šestnáct let mě trápilo svědomí. Stále častěji jsem měl stavy, které jsem nebyl schopen ovládat. Věřím, že léčba mé problémy vyřeší a jednou se vrátím do normálního života,“ řekl u soudu Chytil.

Nepromlčíme

V souvislosti s problematikou promlčených případů a lhůtám, které je umožňují, vznikla občanská iniciativa „Nepromlčíme“. Ta si klade za cíl otevřít společenskou diskuzi nad tématem a dosáhnout zrušení možnosti v Česku promlčet trestné činy, zejména vraždy, nebo alespoň k prodloužení jejich promlčecích lhůt a dostat se tak na úroveň západní Evropy. „Nestojí za námi žádná politická strana –mezi námi jsou lidé s profesním či osobním vztahem k tématu jako právníci, oběti trestných činů, novináři či kriminalisté,“ uvádějí.