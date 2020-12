Tragédie ochromila na první pohled idylické městečko Lägenfeld ležící v Tyrolsku. V dětském pokojíčku úhledně vyhlížejícího rodinného domu byla nalezena těla dvou malých sester Ley (†9 měs.) a Hanny (†2). Pitevní zpráva, jejíž výsledky byly zveřejněny v úterý odpoledne podle informací zpravodajského webu tyrolské ORF odhalila, že dívky byly dušeny a škrceny.

Matka holčiček celý den pracovala a nemohla se spojit se svým manželem. Tak kontaktovala tetu děvčat a poprosila ji, aby se šla podívat, zda se něco nestalo. Právě ona všechno zjistila. „Žena šla odpoledne do domu. Policie byla upozorněna kolem půl čtvrté odpoledne,“ uvedla vedoucí vyšetřovatelů Katja Terschová. Na místo okamžitě vyrazila policie a lékař, ovšem ten holčičkám už nedokázal pomoci. Z hrozného zločinu je podezřelý jejich otec, kterého našli ve vaně, kde se pokusil o sebevraždu. Lékařům se ho podařilo zachránit. Byl převezen do nemocnice a je mimo ohrožení života.

Muž pochází z dobře situované rodiny, stejně tak jako jeho manželka. Měl mít dobře placenou práci tesaře a byl aktivní ve společenském životě. „Dosavadní výslechy neprokázaly žádný přesvědčivý motiv trestného činu,“ uvedla pro zpravodajský web oe24.at Terschová. „Je to milá rodina, kterou všichni v obci dobře znali a měli rádi. Je to tak tragické,“ uvedl zdrcený soused rodiny. Ten měl být otec již vyslechnut a k činu se prý přiznal. Policii údajně řekl, že na něj byly kladeny příliš velké požadavky, a to jak v profesionálním, tak soukromém životě.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

