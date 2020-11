Beznaděj, křivda, nedůvěra ve spravedlnost... S tím se už 20 let vyrovnává rodina Zuzany Kosové (38). Jejího otce okradli a popravili dva známí. Vědělo se kdo i proč, chybělo ale tělo. I když se našlo, chladnokrevní vrazi trestu unikli.

Vše začalo 1. května roku 2000, kdy Luboš Novák (†46) vpodvečer odešel na obchodní schůzku. Domů se už nikdy nevrátil. Spolu s ním zmizelo i porůznu vypůjčených šest milionů korun, určených pro transakci, která měla muži údajně vynést velký zisk. Zůstaly jen dvě dcery a manželka, vyděšené a bezradné. „Něco takového se nikdy nestalo, že by nepřišel,“ vzpomínala Zuzana Kosová (38), jedna z dcer, které v té době bylo pouhých 18 let.

„Šly jsme proto vše nahlásit policii.“ Tam ale ženy neuspěly, nikdo zmizení nešetřil. Známý rodiny, bývalý kriminalista, pak přišel s teorií o únosu. „Varoval nás, že může jít o nebezpečnou situaci, tak jsme několik dnů ani nebydlely doma,“ popsala Kosová. Začali se ozývat věřitelé, půjčené peníze chtěli zpět. Matka s dívkami se tak ocitly v těžké finanční situaci. To nejhorší ale mělo teprve přijít!

Jedna z posledních rodinných fotografií. (Zleva) Dcera Zuzana, maminka a tatínek Luboš s druhou dcerou. | DonArt production, archiv rodiny, Policie ČR

Soud případ smetl

Po čtyřech letech byl otec prohlášen za mrtvého. V srpnu 2006 pak před soudem stanuli dva obžalovaní. „S vraždou strýce se mi manžel svěřil, zastřelil ho údajně v bytě druhého žalovaného,“ řekla dokonce soudu choť prvního z nich, Jaroslava Š., a popsala detaily. Synovec podle spisu už dva dny po strýcově zmizení začal vést nákladný život. Na uvedeném místě činu pak kriminalisté měli najít stopy po střelbě. I přesto oba od pražského městského soudu odešli jako nevinní, zproštění obžaloby. Rozhodnutí posvětil i Vrchní soud. „Soudkyně uvedla, že není tělo, není případ, ani motiv,“ stále nechápe Kosová.

Náhoda vydala tělo

Jen náhodou a v rámci jiného pátrání policisté pod šumavským Otavským mostem 14. ledna 2014 našli v řece pozůstatky mrtvoly omotané plachtou a řetězem, zatížené u dna. Experti potvrdili, že jde o tělo Nováka i tvrzení svědkyně z roku 2006 o způsobu usmrcení. Střelou do týla, zbraní, jíž v té době obžalovaný měl. „Očekávaly jsme nový soud, spravedlnost po dlouhých letech,“ řekla Kosová. Soudkyně Veronika Čeplová ale řízení nevyhlásila, vraha nikdo nepotrestal, 30. srpna 2016 byl čin navíc promlčen. „Skutečně žijeme v právním státě, když u nás může být vražda promlčena za méně než 20 let a za asistence státních orgánů?“ ptá se stále dcera chladnokrevně popraveného muže.

Podívejte se na zpověď Zuzany o smrti jejího otce:

Video Tátu (†46) od rodiny popravili pro peníze. Trestu ale vrazi unikli! – Zpověď dcery zavražděného... • VIDEO - DonArt production, archiv rodiny, Policie ČR

Promlčení v polovině lhůty

„Žádný přímý důkaz, že Nováka zavraždili, neexistuje,“ zdůvodnila osvobozující verdikt nad obžalovanými předsedkyně senátu Městského soudu v Praze Veronika Čeplová v dubnu 2006. Ani nález těla a jasné určení příčiny smrti ji nepřiměly k obnově řízení deset let poté. Jako argument soudkyně uvedla blížící se konec promlčecí lhůty. Byť je u vraždy 20 let, jelikož oba obvinění už za stejnou věc byli souzeni a zproštěni, doba promlčení se od prvního obvinění krátí na polovinu. Například v sousedním Německu trvá promlčecí lhůta vraždy třicet let a třeba právní systém Švédska jej neumožňuje vůbec.

Nepromlčíme

V souvislosti s problematikou promlčených případů a lhůtám, které je umožňují, vznikla občanská iniciativa „Nepromlčíme“. Ta si klade za cíl otevřít společenskou diskuzi nad tématem a dosáhnout zrušení možnosti v Česku promlčet trestné činy, zejména vraždy, nebo alespoň k prodloužení jejich promlčecích lhůt a dostat se tak na úroveň západní Evropy. „Nestojí za námi žádná politická strana –mezi námi jsou lidé s profesním či osobním vztahem k tématu jako právníci, oběti trestných činů, novináři či kriminalisté,“ uvádějí.