Žena (48) deset let v mrazáku ukrývala tělo své matky: Bála se, že ji vystěhují z bytu (ilustrační foto)! (Autor: profimedia.cz - ilustrace)

Japonská policie zadržela ženu, která deset let schovávala v mrazáku tělo své zesnulé matky. Své počínání vysvětlovala obavou, že by se musela vystěhovat z tokijského bytu, pokud by se na matčinu smrt přišlo, uvedla agentura AFP s odvoláním na místní média.