Dvaatřicetiletý Peter Kigen byl převezen do márnice poté, co jej v nemocnici v Keni prohlásili za mrtvého. Tam však vyděsil personál, když po naříznutí nohy začal křičet!

V úterý 24. listopadu zkolaboval Peter Kigen (32) ve svém domě v Keni a byl převezen do nemocnice v Kapkatet. Lékaři jej prohlásili za mrtvého a přeložili do márnice, kde se o tři hodiny později probral k vědomí, když se jej pracovníci chystali nabalzamovat.

Pan Kigen přitom zkolaboval kvůli infekci v žaludku, když byl jeho rodinou převezen do nemocnice. Podle jeho mladšího bratra lékaři řekli, že pacient zemřel ještě předtím, než dorazili na pohotovost. Údajně jej jen „neformálně zkontrolovali“, než jej prohlásili za mrtvého, řekl pro místní televizi jiný příbuzný.

Proto jej hned poslali do márnice, kde mělo proběhnout balzamování „nebožtíka“. V rámci procesu konzervování těla mu jeden z pracovníků provedl řez na pravé noze za účelem vpravení formalínu do těla, ale pan Kigen se zničehonic probral a začal kvílet bolestí! Šokovaný personál ho převezl zpátky do nemocnice, kde dostal první pomoc.

Později prozradil novinářům, že je šťastný, že je naživu, svůj život plánuje zasvětit evangeliu. Jeho rodina je však rozhořčena a požaduje spravedlnost, proto obvinila místní nemocnici z nedbalosti. Ta se podle místních médií k této nešťastné záležitosti prozatím nevyjádřila.

