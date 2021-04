Podezřelé okolnosti výbuchu nedají spát nájemci skladů, společnosti Imex Group z Ostravy. Kdo nebo co může za výbuchem stát, nemá firma Imex ponětí. I proto, že k případu nemá otevřený přístup.

„Od roku 2015 se snažíme dostat do spisu. Nevíme, co se stalo s municí, která byla využitelná, co se stalo se zbraněmi, které nebyly případně zničeny. Nám byl vrácen kovošrot, jen kusy zbraní,“ uvedl právní zástupce Imexu Radek Ondruš.

Samovolný výbuch munice ve skladech Ondruš vyloučil. „Byla to tzv. hloupá munice z 80. let. Byla doslova blbuvzdorná,“ řekl. Právník zmínil i časový odstup mezi oběma výbuchy skladů.

Nenašli nic

„Po výbuchu prvního skladu byl ten druhý, který později vybuchl také, prohledán, včetně možného nástražného systému. Policie nic nenašla. Pokud tam tedy nástražné zařízení bylo, jaktože se nenašlo?,“ ptá se.

Po prvním výbuchu byla ostatní munice rychle odvážena, proto si zástupce Imexu myslí, že druhý výbuch s prvním nesouvisí. „Deset zaměstnanců by si při balení munice určitě všimlo, že je mezi nimi nějaký sabotér,“ míní Radek Ondruš.

Mrtví byli zkušení zaměstnanci

Oba mrtvý muži, Luděk P. a Vratislav H., kteří při výbuchu zahynuli, pracovali pro ostravskou zbrojařskou firmu Imex Group, která měla sklady pronajaté.

„Nebyli to žádní brigádníci, ale kmenoví zaměstnanci. Zatímco brigádníky jsme najímali mezi místními lidmi v okolí Vrbětic, stálé zaměstnance jsme najímali v Ostravě a okolí,“ řekl právní zástupce Imexu Radek Ondruš.

„Pan P. byl hlavním zbrojířem, dlouholetým zkušeným zaměstancem. Pan H., prováděl hlavně technické práce, byl pomocným zbrojířem,“ řekl Ondruš k pracovním pozicím obou mužů.

