V sobotu večer na mimořádné tiskové konferenci předseda vlády a premiér Andrej Babiš společně s ministrem vnitra Janem Hamáčkem přinesli šokující informace k více než šest let starému výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Oznámili totiž, že za explozemi stojí agenti ruské jednotky GRU. Přišla na to kontrarozvědka BIS ve spolupráci s policisty z NCOZ.

Hned na to policie vydala zprávu o pátrání po dvou mužích. Více o nich zde. Tváře těchto agentů nejsou veřejnosti nijak neznámé, jde totiž o dvojici, kterou Británie podezírá z útoku novičokem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Na povrch začínají nově vyplouvat další skutečnosti. Například takové, jak se do areálu agenti, kteří byli v České republice na falešné pasy, vůbec dostali.

Kdo by čekal složitou operaci, spletl by se. „My si myslíme, že projeli přes vrátnici autem, aniž by je někdo zkontroloval, a kdyby je tam někdo nachytal, tak by měli povolení ke vstupu,“ řekl serveru iRozhlas důvěrný zdroj obeznámený s vyšetřováním jednoho z nejnáročnějších zásahů v ČR.

Do skladu se agenti údajně předem objednali mailem, kterým poslali kopie svých falešných pasů. Policie nemá stoprocentní důkaz, že uvnitř skutečně byli, je o tom ale přesvědčená. Detektivové to dedukují hned z několika nepřímých důkazů. Po výbuchu totiž Rusové ihned zmizeli, navíc za sebou zametávali stopy.

Díry v plotě

Areál byl podle detektivů málo zabezpečený. Dostat se do něj mohl prakticky kdokoliv. „Ten areál byl nezabezpečený, chyběly tam celé ploty, areál byl přístupný z okolního terénu, člověk ani nevěděl, že vstupuje do nebezpečného prostoru. Každý, kdo šel na hřiby, se tam mohl dostat,“ popsal pro iRozhlas bývalý detektiv Jiří Komárek z protimafiánského útvaru.

I přesto, že se v areálu nacházelo opravdu velké množství munice a výbušnin, hlídal ho všeho všudy jeden vrátný. Tehdy to detektivy překvapilo. Ředitel Vojenského technického ústavu Petr Novotný tvrdí, že areál byl hlídaný a bylo tam vše, co tehdejší zákony vyžadovaly. Ústav tehdy areál provozoval.

Své si o tom ale myslí bývalý lesník Jiří Skládal. „Tam to vůbec nebylo hlídané. Na bráně ano, ale kolem ne. Občas projeli zaměstnanci po areálu v autě a to bylo všechno. Na některých místech chyběl plot, jak to někdo zničil, nadzvedávali plot, aby zvěř mohla migrovat, ale lidi tam chodili i na hřiby. Já sám jsem je tam viděl několikrát,“ sdělil Skládal.