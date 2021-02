Podle serveru policie ve věci zatím nikoho neobvinila a případ prověřuje na základě trestního oznámení. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej uvedl, že to útvar komentovat nebude. Podle ředitele Čepra Jana Duspěvy firma poskytla policii na její žádost informace a je připravená k další součinnosti. Více se s ohledem na mlčenlivost k věci nevyjádřil.

Agrofert je dlouhé roky významným dodavatelem Čepra, jehož jediným akcionářem je stát. Na to, že Čepro nakoupilo v posledních čtyřech letech od firem ze skupiny Agrofert většinu biosložek přidávaných do nafty mimo veřejné zakázky, upozornily v lednu servery iHNED.cz a Aktuálně.cz. Podle organizací DatLab a Rekonstrukce státu podnik mohl těmito nákupy porušit zákon. Zároveň upozornily, že z veřejných registrů nákupy Čepra od Agrofertu zmizely v roce 2017, kdy začala platit novela zákona o střetu zájmů nazývaná lex Babiš, která zakazuje firmám politiků účastnit se veřejných tendrů.

Nákupy se přesunuly do běžných obchodních jednání

Přitom ještě mezi lety 2013 a 2016 bylo možné podle serverů z rejstříku veřejných zakázek vyčíst, že tehdejší Babišův koncern dodával státnímu podniku biosložky na přimíchání do nafty v průměru za více než 600 milionů korun ročně.

„Poté, co vstoupila v roce 2017 v platnost novela zákona o střetu zájmů, veřejné zakázky od Čepra pro Agrofert téměř ustaly, nikoliv ale tok peněz ze státního podniku do firem, které jsou nyní v premiérově svěřenském fondu. Čepro jen objednávalo pohonné hmoty bez toho, že by na to veřejnou zakázku vypsalo. A to s argumentem, že se na něj zákon o veřejných zakázkách nevztahuje,“ uvedlo Aktuálně.cz.

Podle něj se nákupy přesunuly do běžných obchodních jednání, která mezi sebou standardně vedou soukromé firmy. Ta jsou interní a státní podnik o nich nezveřejňuje informace ve věstníku veřejných zakázek ani veřejném registru smluv. Zájemci o dodávky, které Čepro samo neosloví, se tak o nich nedozvědí, dodává server.

Čepro si nechalo vypracovat právní analýzu, podle níž není veřejným zadavatelem a neporušuje zákony bránící střetu zájmů. Agrofert pak firmě dodal čestné prohlášení, že žádné zákony neporušuje a může se tendrů účastnit, protože ho neovládá Babiš, doplnil server.