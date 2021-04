„Doporučil bych našim občanům, kteří dnes pobývají v Ruské federaci, aby seriozně zvážili, jestli tam musí pobývat. To, co zažívá česká ambasáda v Rusku, je totiž paralýza po mozkové mrtvici,“ vysvětluje diplomat Petr Kolář s tím, že velvyslanectví už má tak pouze udržovací charakter.

V odpovědi, která ale z Ruska přišla, vidí jedinečnou šanci, jak srovnat dlouhodobou disproporci v počtu vzájemných diplomatů: „Je to dobrá nahrávka na smeč. Mít kompetence české vlády, nechal bych v Praze na ruské ambasádě přesně stejný počet lidí, jaký oni nechali v Moskvě nám.“

Na otázku, jaká reakce by mohla následně z Ruska přijít, odpovídá, že po teroristických útocích, novičoku a vyhazování muničních skladů do vzduchu zbývá byznys: „Nemáme sice mnoho možností, jak jim to oplácet, nicméně bych doporučil, aby se Česká republika chovala noblesně, ale tvrdě.“ Bývalý velvyslanec připomíná, jak zásadní je nyní koordinace postupu s našimi spojenci a Evropskou unií. Ta se ale zatím dočasnému ministrovi zahraničí a ministrovi vnitra v jedné osobě, Janu Hamáčkovi, zatím nepovedla.

Podle Koláře by byly na místě ze strany Evropské unie konkrétní nové sankce zaměřené na konkrétní lidi, firmy a instituce v Rusku, které jsou nesporně spojené s tímto aktem státního terorismu. Neshoduje se tedy s premiérem Andrejem Babišem, který na včerejší tiskové konferenci slovní spojení státní terorismus odmítl a místo toho zvolil slova o zpackané operaci.

Každopádně ve spojitosti s postupem, který v sobotu zvolila česká vláda, hovoří diplomat o příjemném překvapení a paradoxně podobná slova volí i v případě dosavadního mlčení Miloše Zemana: „Hodně lidí kritizuje, že se náš prezident ještě nevyjádřil. Já ale to, že akceptoval důkazy a relativně tvrdý postup vlády, vnímám pozitivně. Čekal bych totiž, že to bude zlehčovat, hovořit o čučkařích a podobně. Evidentně jsou ty důkazy jednoznačně a jasné.“

Co už tak pozitivně nehodnotí, je způsob, jakým byla celé problematika veřejnosti předložená: „Je to fraška. Pan Hamáček uráží naši inteligenci, jestli si myslí, že mu tuhle kamufláž zbaštíme. Když se na to podíváme chronologicky, nesedí tam strašná spousta věcí. Pokud měl jet Hamáček do Moskvy fiktivně, tak koho to mělo zmást a proč? Připomíná mi to film Bezva finta, kde se Belmondo převlékal za klauna a šel vykrást banku,“ dodává s humorem bývalý velvyslanec.