Syn oběti z Vrbětic u Moravce: Ruské tajné služby? Celou rodinu to šokovalo

Právník Ondřej Havránek je synem jedné ze dvou obětí výbuchu ve Vrběticích. Slova o tom, že mohlo jít o nehodu z nedbalosti, odmítá. Zapojení ruských agentů do kauzy ho však šokovalo, přiznal v nedělních Otázkách Václava Moravce.

„Po celou dobu vyšetřování té události jsme nebyli ani já, ani nikdo z dalších členů mé rodiny jakkoliv kontaktováni vládou. Byli jsme v kontaktu pouze s vyšetřovateli v rámci procesních úkonů,“ uvedl v ČT syn jedné ze dvou obětí výbuchu ve Vrběticích.

Ondřej Havránek uvedl, že od vlády jako takové nic neočekává, snad jen to, že budou podniknuty „všechny možné kroky k tomu, aby viníci této události, kteří mohou za smrt mého otce, respektive naše otce, byli potrestáni“.

„Samozřejmě nás to celou rodinu šokovalo, nikdy bychom si nedokázali představit, že by se nás osobně mohla dotýkat činnost tajných služeb. Na druhou stranu, myslím si, že aspoň subjektivně pro mě oproti tomu stavu, který byl předtím, mi to možná přineslo více klidu, protože je možné poukázat aspoň podle mého názoru na konkrétní viníky té události,“ míní.

Dle Havránka je větší míra naděje, že bude někdo konkrétní v budoucnosti potrestán. Z veřejně dostupných zdrojů je dle něj zřejmé, že varianta, že by ve Vrběticích došlo k nedbalostnímu nakládání, byla vyloučena.

„Samozřejmě se mě dotkla,“ uvedl Havránek ke slovům Miloše Zemana o tom, že bere na stejné úrovni obě hypotézy - zapojení agentů GRU i důsledek nedbalosti. „Jeho slova se mě samozřejmě osobně dotýkají,“ dodal.