Policie obvinila představitele humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž ze dvou podvodů. Týkají se nemocnice pro děti z válečných zón, jež se nikdy nepostavila. Finančně ho podpořily Vatikán i Plzeňské biskupství, výše škody je v milionech, napsal dnes server Aktuálně.cz. Organizace se do povědomí veřejnosti dostala poté, co se zastala premiéra Andreje Babiše (ANO) ve sporu o syrské sirotky.

„Okresní státní zastupitelství v Benešově vykonává dozor nad vyšetřováním zločinu podvodu, způsobena značná škoda, a přečinu podvodu, způsobena větší škoda. Usnesení o zahájení trestního stíhání jedné fyzické osoby bylo vydáno 17. března tohoto roku,“ potvrdila serveru náměstkyně benešovských žalobců Jana Sůsová. Vyšetřování by se podle ní mohlo uzavřít v červnu.

„Výše škody je v řádech milionů korun,“ sdělila serveru mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. V případě uznání viny hrozí pachateli až pět let za mřížemi.

Na nemocnici pro děti z válečných zón nedošlo

Identitu stíhané osoby policie ani žalobci podle Aktuálně neupřesnili. Za Mezinárodní dětský kříž vystupovala jako ředitelka Taťjana Horáková. „Právě ona představila projekt na vybudování nemocnice pro děti z válečných zón, pro který sháněla peníze a jejž nyní policie vyšetřuje. Špitál měl vyrůst ve vísce Zahořany, jež je součástí města Bystřice na Benešovsku,“ píše server. Nemocnice nikdy nevznikla.

Dvojice podvodů se podle žalobkyně Sůsové odehrála v letech 2013 až 2018. Právě na počátku tohoto období se projekt začal připravovat. Vatikán oslovila Horáková v roce 2015.

„Tenkrát žádala papeže Františka o příspěvek na to, že by se léčily děti postižené válkou v Sýrii a Iráku. Papeži jsem to doporučil, opravdu jí pak poslali 100 tisíc dolarů. Nakonec z toho nevzešlo nic,“ řekl Aktuálně.cz emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Částkou přes 50.000 korun přispělo na projekt i biskupství. Radkovský vykonával úřad do roku 2016.

Video „Je to plácnutí do vody, máme své problémy.“ Babiš odmítá kritiku kvůli nechtěným sirotkům - David Budai, Blesk Zprávy

Organizace Mezinárodní dětský kříž podle oficiálních údajů v minulosti sídlila v budově v pražské ulici Politických vězňů, již vlastní a kde má zázemí centrála KSČM.

Dětský kříž také uváděl své sídlo na adrese Krajského výkonného výboru KSČM v Ústí nad Labem. Podle svědectví však na žádném z míst reálně nepůsobil, píše server. V listopadu 2019 organizaci zrušil Městský soud v Praze a nařídil její likvidaci. Dětský kříž v rejstříku neuváděl úplné a pravdivé údaje.