Jednotka ruských „zabijáků“ operovala v Evropě roky. Základnu měla v Alpách

Vyšetřovatelé identifikovali 15 agentů, z nichž každý patřil k elitní jednotce 29155 organizace GRU, za jejíž specializaci se považuje sabotáž a vraždy, informoval už dřív zpravodajský server DW. Spolu s Alexandrem Petrovem a Ruslanem Boširovem se v Horním Savojsku vyskytovali i agenti podezřelí z otravy několika bulharských občanů v roce 2015 a neúspěšného puče v Černé hoře v roce 2016.

Právě Boširov a Petrov jsou v hledáčku Národní centrály proti organizovanému zločinu v souvislosti s explozí ve Vrběticích v říjnu 2014.

Haute-Savoie se vyskytuje na hranici se Švýcarskem a Itálií. „Je zde velmi pravděpodobná hypotéza, že se jedná o základnu, která sloužila pro všechny utajené oparace, jež jednotka 29155 podnikala po celé Evropě,“ konstatují francouzští vyšetřovatelé.

Policie ze základny nezískala žádný materiál ani zbraně používané agenty a nepodařilo se identifikovat žádné komplice, přítomnost agentů však potvrdili na základě ubytování a občerstvovacích zařízení a obchodů, které často navštěvovali.

Rusové agenty nevydají

Policie výbuch ve Vrběticích vyšetřuje jako obecné ohrožení. Šance, že by se ruští agenti dostali před soud v ČR, je ale mizivá. Rusko nemůže vydat Petrova a Boširova, protože je to v rozporu s ruskou ústavou. Uvedla to agentura Interfax s odkazem na nejmenovaný, údajně dobře informovaný zdroj. Současně podle něj ruské zákony umožňují rozhodnout o vydání ruských občanů, pokud „zahraniční vlády předloží materiály svědčící o jejich vině“.