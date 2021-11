Češka Tereza H. (25) strávila několik let v Pákistánském vězení. V roce 2019 byla odsouzena za pašování heroinu. Celou dobu však tvrdila, že je nevinná a snažila se dostat před odvolací soud. Po letech peripetií se jí to konečně povedlo a byla zproštěna obvinění. Ve vězení však stále trčí dál. Teď navíc přišel i další problém. Podle zdroje Blesku totiž nemá krásná blondýnka co jíst.