Psycholog o propuštění Terezy H.: Následky si ponese celý život!

Soud Terezu osvobodil 1. listopadu, brány vězení ale opustila až před třemi dny. Nyní ji čeká návrat do vlasti. A ačkoli má důvod k oslavě, nebude to mít doma jednoduché. „Každý člověk potřebuje základní jistoty, které uvězněním ztrácí. Ať už byly podmínky v Pákistánu jakékoliv, následky si s sebou ponese navždy,“ popsal Blesku psycholog Zdeněk Krpoun.

Pomůže terapie?

Na psychickém zdraví Terezy se může podepsat i fakt, že byla uvězněna v cizí zemi, kde narážela na jazykovou bariéru. „Z mnoha výzkumů je známo, že delší pobyt v prostředí nemateřského jazyka způsobuje prohlubující se pocit samoty a psychické deprivace,“ vysvětlil Krpoun.

Složitý bude návrat i do běžného života. „Rodina zmůže hodně, ale ještě více dobrého může přinést pravidelná psychoterapie. S odstupem času mohou nejtěžší momenty života být těmi nejpřínosnějšími,“ řekl psycholog.

Devět kilo heroinu

Ve vězení tehdy 21letá Tereza skončila poté, co ji 10. ledna 2018 zadrželi celníci na pákistánském letišti. V kufru, se kterým mířila do Spojených arabských emirátů a dál do Londýna, měli najít skoro 9 kg heroinu. U soudu dostala trest osm let a osm měsíců vězení.

Víte, že…

Svobody se Tereza dočkala díky chybám v policejních postupech. Podle soudu chyběl záznam z vyšetřování na letišti a nesedělo ani množství drogy zaslané na expertizu.