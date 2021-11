Tereza H. (25) se po necelých čtyřech letech, které strávila v pákistánském vězení, těší na návrat domů více než na cokoliv jiného. Čeká na ni milovaná rodina. Jaká ale bude její cesta? Nepůjde o nic nenáročného. Z Láhauru do Prahy totiž nelétá žádná přímá linka, přestupu se proto Češka při návratu do vlasti nevyhne. Navíc ji čekají i další úskalí.

Po téměř čtyřech letech strávených v base počítá Tereza poslední hodiny do doby, kdy bude moci konečně opustit brány věznice v pákistánském Láhauru. Poté, co ji soud osvobodil, se těší domů. Terezin právník u soudu uspěl s tvrzením, že není jasné, jak se bílý prášek do kufru Češky dostal. V případu došlo k několika procesním pochybením. V lednu 2018 ji na letišti chytili s téměř devíti kilogramy heroinu.

„Sajfúl Malúk šel ve středu za Terezou do vězení. Obhájce poblahopřál Tereze k jejímu propuštění. Tereza poděkovala právníkovi,“ uvedl zdroj Blesku. Ta byla samozřejmě nadšená, že se po čtyřletém boji za svou svobodu konečně dostane zpět domů.

Cesta by se měla uskutečnit už brzy. Ještě v pátek mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová Blesku sdělila, že soud stále nevyhotovil rozsudek o osvobození. Druhou podmínkou pro odcestování je pak navrácení odebraných věcí. „Propuštění české občanky je tudíž pravděpodobné v příštím týdnu. S ohledem na výslovné přání rodiny ovšem nebudeme sdělovat další podrobnosti,“ dodala Davidová.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) pro TN.cz uvedl, že na navrácení osobních věcí a vyřízení letenky si Tereza počká na utajovaném místě. „Do doby svého odletu bude na utajovaném místě,“ dodal Zdechovský s tím, že bude pod neustálou ochranou. Zároveň se bude muset také otestovat na covid-19, aby mohla vycestovat.

Náročná cesta domů

Mohlo by se zdát, že stačí vyzvednout doklady, zabavené věci a pak už jen počkat na letadlo a nastoupit. Přímá cesta z mezinárodního letiště Allama Iqbal na pražské Letiště Václava Havla však nevede.

Terezu tak bude čekat minimálně jeden přestup. Z Pákistánu zřejmě poletí směrem na mezinárodní letiště Džinnáh v Pákistánu, přelet zabere hodinu a tři čtvrtě. Následně ji čeká šest hodin trvající let do Istanbulu a pak už „jen“ zhruba tři hodiny do Prahy. Celá cesta bez zpoždění a problémů zabere asi třináct hodin.

Tím ale příběh Terezy nekončí. Z hlavního města se musí dopravit na Uherskohradišťsko. Následovat bude pak kvůli covidu-19 karanténa. Podle TN.cz Tereza nemá očkování, které by v České republice bylo uznávané.