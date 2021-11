Snad už jen hodiny odpočítává Tereza H. do propuštění z věznice Kot Lakhpat v pákistánském Láhauru. Pětadvacetiletá Češka téměř čtyři roky strávila v tamním vězení, kde skončila, když celníci ji zadrželi celníci na letišti kvůli téměř devíti kilogramům heroinu. Odvolací soud ji shledal nevinnou a přistoupil na argumenty jejího právníka Sajfa al-Mulúka. Právě s ostříleným advokátem se pak po šťastné zprávě setkala.

Ačkoliv se jednání odvolacího soudu táhlo, v pondělí 1. listopadu padl nečekaný verdikt. Českou občanku Terezu H. soud osvobodil. Její právník Sajfúl Malúk údajně u soudu argumentoval, že není jasné, jak se bílý prášek, který celníci našli v jejím zavazadle, dostal do laboratoře a klidně ho mohl někdo vyměnit. Soud nakonec přistoupil na jeho argumenty.

První shledání s právníkem

Zdroj dobře obeznámený s případem Terezy pro Blesk uvedl, že právě se svým právníkem se Tereza sešla po osvobozujícím verdiktu. „Sajfúl Malúk šel ve středu za Terezou do vězení. Obhájce poblahopřál Tereze k jejímu propuštění. Tereza poděkovala právníkovi,“ uvedl s tím, že se dvojice sešla v kanceláři vrchního dozorce.

Tereza podle jeho slov byla samozřejmě šťastná a neustále se usmívala. „Schůzka s Terezou trvala asi čtyřicet minut,“ dodal s tím, že Terezu zajímalo, jak to nyní bude s jejím propuštěním. Už se nemůže dočkat, až se znovu shledá s rodiči a dalšími blízkými, které tak dlouho neviděla.

Tereza prý nezapomněla ani na svého dalšího právníka Asghara Dogara. „Kdybyste mi nepomohli, byla bych tu vězněná jako nevinná,“ řekla jim prý.

Čtyři roky boje o svobodu

Tereza H. byla v lednu roku 2018 zadržena na letišti v pákistánském Láhauru. Stíhali ji kvůli pokusu o pašování téměř devíti kilogramů heroinu. Češka putovala do vazby a čekala neuvěřitelných čtrnáct měsíců na první verdikt soudu. Ten ji nakonec poslal na osm let a osm měsíců do vězení.

Dnes pětadvacetiletá žena se však nehodlala s trestem smířit. Tvrdila, že je nevinná a že svou nevinu hodlá prokázat. Do země údajně jela jako fotomodelka a někdo jí dal drogy do kufru. Právníku Malúkovi se nakonec podařilo přesvědčit odvolací soud a Tereza by měla být propuštěna v horizontu dní.

VIDEO: Soudce poslal pašeračku Terezu na bezmála 9 let do vězení