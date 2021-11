Pákistánský soud po letech peripetií konečně přijal odvolání Češky Terezy H. Ta byla v lednu 2018 zadržena kvůli údajnému pašování drog a posléze odsouzena k dlouhým osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Od začátku se stůj co stůj snažila prokázat svou nevinu a ač to trvalo roky, 1. listopadu konečně dosáhla svého. Již brzy opustí věznici Kot Lakhpat v Láhauru. Podle zdroje Blesku již začala balit a loučit se se spoluvězeňkyněmi. Co ji čeká dál?