Zvrat v Pákistánu: Zhrzený právník Dogar hrozí Tereze H. žalobou!

Právnické eso Asghar Dogar, jeden z advokátů, kteří se v průběhu téměř čtyř let snažili z Terezy H. (25) sejmout obvinění z pašování drog a dostat ji tak z pákistánského vězení, Tereze nyní hrozí, že ji zažaluje. Tvrdí totiž, že mu dluží peníze za obhajobu. Částka má podle zdroje Blesk.cz údajně činit v přepočtu téměř 20 tisíc korun.

Mladá Češka, kterou zatkli v roce 2018 na letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu v kufru, během let, kdy se hájila před soudem v Pákistánu, advokáty často střídala. Poté, co ji prvoinstanční soud nepravomocně odsoudil na osm let a osm měsíců, se rozloučila s Asgharem Dogarem a vložila důvěru do rukou jiného vyhlášeného právníka - Saifúla Malúka. Nakonec se ale vrátila k Dogarovi.

Argumenty obou expertů nakonec u soudu 1. listopadu 2021 uspěly a mladá žena byla zproštěna viny ve všech bodech obžaloby. Od té chvíle se počítají dny, jež zbývají do Terezina návratu do vlasti. Ženu z věznice odvezli 22. listopadu do bezpečí pracovníci české ambasády, kteří ji mají ukrývat na nespecifikovaném místě na území Pákistánu.

Zdarma, nebo za peníze?

Podle zdroje Blesk.cz se Asgharovi Dogarovi nelíbí, že ho osvobozená klientka od propuštění vůbec nekontaktovala. Pokud prý Tereza nezaplatí peníze, které mu údajně dluží, bude věc řešit s českou ambasádou, případně i soudně. „Potom zažaluji českou ambasádu,“ uvedl Dogar. Pracovníci ambasády s ním prý teď o záležitosti odmítají mluvit.

Dogar údajně ambasádě dává dva dny na to, aby na jeho požadavek zareagovala.

Právník přitom dříve tvrdil, že své služby poskytuje Tereze zdarma. „Klientce si za zastupování nic neúčtuji. K Tereze chovám srdečné sympatie. Jinak bych si účtoval milion pákistánských rupií (asi 130 tisíc korun) za to, že předstoupím před Nejvyšší soud. Tereza byla neprávem odsouzena, u Nejvyššího soudu prokážu její nevinu,“ řekl v létě Dogar zdroji Blesk.cz.