Londýnská policie nepřestává hledat pohřešovanou Petru Srncovou (32). Zdravotní sestřička zmizela před dvěma týdny. Policie v souvislosti s jejím zmizením zatkla a poslala do vazby jednoho muže. Do pátrání se zapojila i britská poslankyně Harriet Harmanová.

Petra Srncová, která pracuje jako zdravotní sestra v londýnské dětské nemocnici Evelina, je nezvěstná už dva týdny. Podle policie zmizela 28. listopadu. Tehdy šla z práce na autobus, který ji měl dovézt domů. Kolem 19:45 místního času odešla z práce, cestou vybrala peníze v bankomatu a pak už ji nikdo neviděl.

Její náhlé a nečekané zmizení nahlásili její kolegové z práce. „O Petru se stále více bojíme a děláme vše, co je v našich silách, abychom ji našli,“ uvedla vrchní detektivka Clair Kellandová. „Prosím, přemýšlejte o tom, jestli jste ji neviděli nebo s ní nepřišli do kontaktu,“ prosí policisté. Ti v souvislosti s jejím zmizením zadrželi muže, další podrobnosti však neuvedli.

Do pátrání se ve velké míře angažuje tamní politička a členka dolní sněmovny Harriete Harmanová. Ta pobízí lidi, aby pomohli s pátráním, a sama se do něj zapojila. V sobotu odpoledne se vydala do čtvrtě Camberwell, kde Petra bydlí, vylepovat společně s dalšími dobrovolníky plakáty s její fotkou a prosbou o pomoc.

„Budeme vylepovat plakáty a budeme je vylepovat v místních obchodech. Protože Petra se pohřešuje a my chceme, aby lidé pomohli policii, aby ji našla,“ uvedla na tiskovém brífinku Harmanová.

Zmínila i dlouhou dobu, po kterou se zdravotnice z České republiky pohřešuje. „Její rodiče se o ni samozřejmě k velice bojí. Pokud někdo má bezpečnostní kameru, kameru u zvonku, cokoli tohoto druhu. Tak se na to podívejte. Jde o všechny dny od 25. listopadu,“ doplnila politička.

Případ sleduje i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. „MZV je o případu informováno prostřednictvím českého zastupitelského úřadu v Londýně. Jsme v kontaktu jak s britskou policií, tak s rodinou pohřešované české občanky,“ uvedla pro Blesk mluvčí Mariana Wernerová. Nic podrobnějšího ale zveřejnit s ohledem na probíhající vyšetřování nemohla. Česká policie Petru vede ve své databázi jako pohřešovanou.