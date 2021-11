Půvabná blondýnka Tereza H. (25) se 1. listopadu 2021 dozvěděla skvělou zprávu. Po téměř čtyř letech strávených v pákistánské base ji soud zprostil obžaloby. Blesku to sdělil zdroj obeznámený s okolnostmi jejího případu. Fakt krátce na to potvrdilo i české Ministerstvo zahraničních věcí. Česká kráska bude moci doma vyprávět příběh, na který jen tak nezapomene..

Tereza H. měla před sebou zářnou budoucnost. Již během dospívání se za ní kluci otáčeli a dokonce chvíli chodila na církevní gymnázium. Že by ji ale docházení do školy nějak zvlášť bavilo, to tedy ne. Gymnáziem se spíše protloukala a nakonec ho ani nedokončila. Začala proto tedy pracovat. Jak už to tak ale bývá, bez vzdělání se jí žádné dobře placené práce nedostalo. Zaměstnaná byla jako pracovnice výrobní linky. Tam krásná Tereza s mnohem vyššími ambicemi nevydržela.

Tereza H. toužila po penězích a využila k tomu svého půvabu. V jejím životě nastal velký obrat. Poté, co si nechala vylepšit prsa, měla údajně pracovat jako luxusní společnice ve Švýcarsku! Z pracovnice u pásu a dívky s křesťanským vychováním se stala modelka, která se ráda vystavovala v tom nejluxusnějším oblečení.

Kufr plný heroinu

Blonďatá kráska vlastně měla vše, co by si mladá dívka v jejím věku mohla přát. Peníze, párty i značkové oblečení. To ale ještě nevěděla, co ji čeká. Podle všeho se zapletla se špatnými lidmi. To se jí stalo osudné. V roce 2018 se Terezin život proměnil v peklo. V lednu tohoto roku ji zadrželi celníci v Pákistánu s kufrem plným drog. Bylo v něm bezmála 9 kilogramů heroinu. Speciální soud v pákistánském Láhauru vzápětí poslal zadrženou na 14 dní do vyšetřovací vazby. Vazba byla poté soudem několikrát prodloužena.

Soudní líčení bylo stále v nedohlednu. Proces se neustále odkládal. Důvody byly minimálně podivné a bizarní. Buď byl soudce zrovna na delší dobu na náboženské pouti nebo proces překazil kriketový turnaj. Obvinění z pašování drog si sličná blondýnka vyslechla nakonec 24. dubna 2018. Tehdy ještě netušila, zda bude odsouzena. Stále doufala, že je vše jen špatný sen.

Krutý verdikt přišel 20. března 2019. Tereza H. měla strávit v pákistánské base osm let a osm měsíců. Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu ve výši 113.000 pákistánských rupií (14.500 Kč). Pobyt v pákistánském vězení nebyl žádný med. Mimo extrémně vysokých teplot a značného nepohodlí měla Tereza kožní problémy a dokonce vyjádřila obavy nad nemocemi jako AIDS nebo tuberkulózou.

V dubnu 2019 se dívka proti rozhodnutí soudu odvolala. Ve svém odvolání k vrchnímu soudu v Láhauru žádala, aby byl rozsudek anulován, protože „popírá skutečné události případu“. Do Pákistánu prý přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil.

Konečně domů

1.listopadu 2021 se stal pro Terezu zázračným dnem. „Soud dnes zprostil Terezu viny,“ sdělil v pondělí Blesku zdroj obeznámený s okolnostmi Terezina případu. Rozsudek měl být podle soudců Ali Baquara a Sardara Shahbaz Dogera zrušen s ohledem na chyby policejního vyšetřování.

Informaci o zrušení původního rozsudku potvrdilo také české ministerstvo zahraničí. „Mohu potvrdit na základě telefonické informace advokáta, že odvolací soud dnes vydal osvobozující rozsudek ve věci české občanky Terezy H. Měla by být propuštěna po vyhotovení rozsudku, odhadem v řádu dní,“ sdělila Blesku mluvčí MZV Eva Davidová.