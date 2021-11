Muž se ocitl na lavici obžalovaných po osmi letech od vzniku televizní epizody v roce 2013. Do té se on a jeho nyní už bývalá družka Martina (tehdy 35) s dvěma dcerami (tehdy 17 a 12) z předchozího vztahu a dvěma společnými syny (tehdy 5 a 1) přihlásili kvůli penězům. Odměnu za účast ve Výměně manželek se rozhodli použít na pořízení nových oken. Z natočeného dílu vyšel jako pedant, kterému se musejí všichni podřídit. „Nediv se, když po tobě půjde a přerovná talíře podle barev, lžičky podle druhů a v dětském pokoji budou vyrovnané hračky a auta podle jeho řádu,“ upozorňovala náhradní maminku Martina v manuálu.

Několikrát týdně

V době vysílání epizody měla starší z dívek údajně za sebou už pětileté snášení otčímových sexuálních choutek. Šlo o desítky případů s četností i několikrát týdně. Její sestra čelila v tu dobu útokům muže několik měsíců. Jejich mámu prý téměř od začátku vztahu týral, jednal s ní manipulativně, nutil ji dělat věci proti její vůli a ponižoval ji vulgárními výrazy tak, že uvažovala i o sebevraždě. Mnohokrát se s ním chtěla rozejít, ale definitivně to dokázala udělat až po téměř devíti letech soužití poté, co se dozvěděla o zneužívání dcer.

Za zneužití psa

Nejzávažnější skutek měl muž páchat na starší z dívek. Obtěžoval ji, kdykoliv se mu naskytla příležitost. Přitom prý po ní někdy chtěl, aby mu chválila penis. Za strpění jeho choutek dívce sliboval výhody. Například dostala psa. Když ale kladla odpor, naopak vyhrožoval, že zařídí, že bude mít zákazy a omezení. A poté, co mu sdělila, že o sexuálním zneužívání řekne matce nebo policii, dívce pohrozil, že skončí v pasťáku a psa jí otráví. Léta proto mlčela.

Za obtěžování dívek a týrání partnerky hrozí Tomášovi až 12 let odnětí svobody. On ale u soudu všechna obvinění popřel. „Nejsem člověk, který má potřebu někoho ponižovat. Jde mi o to, aby se každý cítil dobře,“ odmítl vlastnosti tyrana i nucení dívek k sexu.