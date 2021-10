Řidič chtěl zabít nezletilého spolujezdce: Odpyká si 9 let

Za pokus vraždy šestnáctiletého spolujezdce v osobním autě si Tomáš Kocourek definitivně odpyká devět let vězení. Rozsudek brněnského krajského soudu potvrdil Vrchní soud v Olomouci.

Soud zamítl odvolání obžalovaného, který žádal nižší trest. Chlapce se podle rozsudku snažil zabít ve chvíli, kdy několik desítek kilometrů prchal ve voze před policejní hlídkou a po cestě úmyslně vjel do protisměru, aby narazil do kamionu. Chlapec mu však nakonec strhl řízení, fatálnímu následku tak zabránil.

„Trest, který byl uložen, rozhodně není nepřiměřeně přísný. Jednání bylo vysoce společensky nebezpečné,“ uvedl předseda senátu Ivo Lajda. Podotkl, že trest je naopak nepřiměřeně mírný a mimořádné snížení trestu pod hranici trestní sazby nebylo v tomto případě na místě, právě s ohledem na závažnost jeho jednání. Žalobce se však neodvolal, soud tak do případného zvýšení trestu zasáhnout nemohl.

Případ se stal letos v lednu. Čtyřiadvacetiletého Kocourka, který nemá řidičský průkaz, se policejní hlídka snažila zastavit v noci v Třebíči. Na sedadle spolujezdce v té chvíli seděl šestnáctiletý chlapec. Na výzvu k zastavení obžalovaný nereagoval, vysokou rychlostí projel několika obcemi a odmítal zastavit i přes opakované prosby spolujezdce.

„Obžalovaný mu na to řekl, že se raději zabije, a následně najel úmyslně do protisměru, kde jel tahač,“ stojí v obžalobě. I přes varovné blikání řidiče nákladního auta pokračoval obžalovaný až stokilometrovou rychlostí proti nákladnímu autu, spolujezdec mu však nakonec na poslední chvíli strhl řízení. Obžalovaný poté v jízdě pokračoval vysokou rychlostí přes několik dalších obcí, nakonec dostal smyk a havaroval.

Obžalovaný má lehkou mentální retardaci, obhájce na soud apeloval s tím, aby zohlednil jeho osobnost i doznání, poukazoval na to, že jde o nepřiměřeně přísný trest. Žalobce naopak na výši trestu trval, podle něj krajský soud mimořádným snížením trestu přihlédl ke všem okolnostem případu. „Trest je sice přísný, ale následek nenastal jen díky okolnostem, které nezávisely na vůli obžalovaného," podotkl žalobce. Muži původně za pokus o vraždu hrozilo od deseti do 18 let vězení.