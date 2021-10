V listopadu 2019 došlo k otřesné dopravní nehodě na dálnici D5 ve směru na Beroun. Petr při ní přišel o obě nohy. Soud ale nedopadl podle Petrových představ, ten kdo za ni podle něj může nejspíš unikne trestu a tak nyní na sociálních sítích hledá důležitého svědka, který by mu mohl pomoci.

„Hledá se řidič, který si pamatuje nehodu (nebo dokonce natočil a uchoval záznam z nehody), která se zde stala 17. 11. 2019 cca ve 20:30,“ uvedl na facebooku Petrův kamarád.

Blesk tehdy o nehodě informoval. V osudný den se na dálnici srazilo auto a nákladní vůz. Řidič osobáku měl zezadu narazit do jedoucího kamionu. Při havárii přišel o nohu. Svědkům se však podařilo dostat ho za svodila, on se však k autu vrátil a v ten moment do něj narazil další řidič. Tak přišel i o druhou nohu.

„Řidič se zatím z neznámých příčin ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému rozhodl opustit místo za dálničními svodidly a přešel ke svému havarovanému automobilu,“ popsala tehdy policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Podle kamaráda šel Petr k soudu jako poškozený, ale nepochodil. „Obhajoba viníka to celé postavila na naprosto neuvěřitelných výpovědích, které si protiřečily a neměly hlavu ani patu,“ napsal. Na sociálních sítích proto nyní hledá další svědky, nejlépe takové, kteří by mohli mít z celého incidentu záznam.