Primář vypláchl dítěti žaludek poté, co chlapce rodiče v březnu před dvěma lety přivezli do Domažlické nemocnice. „Použil jsem správný medicínský postup. Převoz dítěte na specializované pracoviště do Fakultní nemocnice v Plzni, by v tomto případě bylo nebezpečné kvůli možné otravě. Žaludek je orgán, který pracuje. Než by se chlapec dostal na sebelepší pracoviště, možnost odstranění by už neexistovala,“ hájil se obžalovaný lékař.

Tento postup se ale podle soudního znalce už 50 let nepoužívá a obzvláště rizikový je u dítěte. „Léčebný postup ze strany obžalovaného nebyl správný a je v příčinné souvislosti s úmrtím chlapečka. Snažil se dítěti pomoci, ale bohužel zvolil špatný způsob,“ uvedl podle servru novinky.cz předseda odvolacího senátu Miloslav Sedláček.

Chybný postup

Dítě bylo převezeno na pokoj, kde u něj byla matka. Jeho stav se ale zhoršil. „Martínek ležel v postýlce s otevřenou pusinkou. Odhrnula jsem peřinku, v tom okamžiku prudce zvedl hrudník. Pak přestal úplně reagovat,“ popsala zdrcená matka. Chlapečka se už zachránit nepodařilo.

„Dítě zemřelo kvůli dehydrataci mozkových buněk, kterou patrně způsobil hypertonický roztok užitý k výplachu žaludku,“ uvedli v posudku znalci.

