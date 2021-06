Vše se odehrálo loni v březnu na dětském oddělení Domažlické nemocnice. Rodiče sem přivezli batole, které snědlo hrst fazolí. Lékař František Z., který tehdy sloužil, vypláchl dítěti žaludek solným roztokem.

Nějakou dobu po ošetření chlapeček zemřel. Přestalo mu bít srdíčko. Policie doktora obvinila ze zločinu usmrcení z nedbalosti a vinila ho z toho, že zvolil nesprávný způsob léčby.

Nesprávná léčba?

„Zvolil chybný postup léčby. Neměl, jak uvedli znalci, provádět výplach žaludku, ale měl nechat dítě převézt na specializované pracoviště ke gastroskopii a cílenému odstranění fazolí jako cizích těles v žaludku,“ uvedla státní zástupkyně Marie Pekovičová u Okresního soudu v Domažlicích.

„Následně mělo být dítě umístěno na jednotku intenzivní péče a monitorován jeho zdravotní stav po zákroku a také pro riziko možných projevů intoxikace,“ napsali znalci do posudku.

Právě podání solného roztoku vidí soudce Jan Švígler jako zásadní problém. Primáře proto odsoudil k 20 měsícům s podmíněným odkladem na dva roky. Tři roky také nesmí primář léčit.

Dítě místo na JIP, které v nemocnici v Domažlicích není, skončilo na normálním pokoje, kde s ním byla matka. „Lékař se s dítětem setkal, až když ho maminka vynášela v náručí z pokoje a to už bylo na všechno pozdě,“ uvedl soudce.

Vymodlené dítě

Dítě bylo umístěno na pokoj, kde ho měla kontrolovat sestra a byla u něj maminka. „Byl malátný, protáčel oči a těžce dýchal. Primář mě ubezpečil, že je to po takovém zákroku normální. Martínek ležel v postýlce s otevřenou pusinkou. Odhrnula jsem peřinku, v tom okamžiku prudce zvedl hrudník. Pak přestal úplně reagovat,“ vypověděla zdrcená matka. Martínek byl vymodlené dítě.

Jedovaté syrové fazole

Syrové fazole jsou jedovaté, už tři otráví malé dítě. To má několik hodin po pozření silné křeče v břiše, nevolnost, průjem a dochází k dehydrataci. Podle pitvy chlapeček snědl kolem 40 fazolí! „Dítě zemřelo kvůli dehydrataci mozkových buněk, kterou patrně způsobil hypertonický roztok užitý k výplachu žaludku,“ uvedli v posudku znalci.

Lékař vinu odmítá

Lékař František Z. vinu odmítá. „Použil jsem správný medicínský postup. Převoz dítěte na specializované pracoviště do Fakultní nemocnice v Plzni, by v tomto případě bylo nebezpečné kvůli možné otravě. Žaludek je orgán, který pracuje. Než by se chlapec dostal na sebelepší pracoviště, možnost odstranění by už neexistovala,“ hájil se František Z.

„Případ jsem konzultoval s toxikologickým centrem v Praze, kde mi řekli, že fazole je nutné co nejrychleji ze žaludku odstranit,“ dodal František Z. Rozsudek není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu na rozmyšlenou.