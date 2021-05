Lék si psychiatr, který působil na Chebsku, podle obžaloby v červenci 2017 sám předepsal a vyzvedl v karlovarské lékárně. „Vědomě a v rozporu s výslovným upozorněním, že nitrosvalové podání oxytocinu u těhotné ženy je nepřípustné i v nemocničních podmínkách, jej aplikoval jeden den nejméně jedenkrát, den nato dvakrát do oblasti hýždí poškozené,“ popsala již dříve státní zástupkyně Věra Brázdová.

Psychiatr vinu popíral, až nyní u soudu změnil výpověď. „Prohlašuji, že přijímám vinu,“ uvedl lékař u soudu. Lékaři hrozilo 5 až 12 let. Stání zástupkyně Věra Brázdová ale navrhla mimořádné snížení trestu.

„Navrhuji trest tři roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let,“ uvedla. „ Šlo o čin ve stadiu pokusu. Má početnou rodinu a nezletilé děti, o které stará,“ vyjmenovala zástupkyně polehčující okolnosti. S jejím návrhem se nakonec soudce Jan Špeta ztotožnil.

Chtěl "císaře"

Ženě, která byla ve vysokém stupni těhotenství, aplikoval léka a nechal zavolat záchranku a převézt ji na gynekologii stodské nemocnice. „Zde se dožadoval ukončení podle něj zahájeného porodu císařským řezem. To bylo lékaři odmítnuto, stejně tak jako později na gynekologicko-porodnickém oddělení fakultní nemocnice v Plzni,“ dodala Brázdová.

Tělo nastávající mladé matky totiž naštěstí na léčivo nijak dramaticky nereagovalo. Lék vyvolává kontrakce, může dojít k odloučení placenty a silnému krvácení. Oxytocinu se přezdívá také hormon štěstí a je vylučován například při orgasmu.

délka: 00:24.52 Video Psychiatr Jan F. (67) chtěl podle obžaloby novorozence pro sebe a svou manželku, těhotné píchl oxytocin, aby vyvolal předčasný porod. Romana Vébrová

Tohle se hned tak nevidí: Vémolova Lela ukázala miminko a tvář bez make-upu!

O původu dětí mlčí



„Necítím se být na tom dobře zdravotně poté. Cítím nad celou událostí hlubokou lítost. Jsem nevinen, té paní, o kterou jsem se měsíce staral, jsem neublížil. Naopak, díky mému jednání s nemocnicí mohla paní porodit zdravého syna,“ uvedl lékař. Dítě si nakonec matka nechala.

Obžalovaný žije s rodinou v malé obci na Tachovsku. „Manželka, vystudovaná právnička, pečuje o naše čtyři děti a pomáhá mi v ordinaci,“ řekl Jan F. Odmítl ale uvést, jestli jsou všechny děti biologicky jejich. Na přímou otázku soudce pak potvrdil, že jedno z dětí je jeho nemanželský syn, kterého mu svěřila chlapcova matka do péče.

Chtěl další?

Psychiatr chtěl podle obžaloby vyvolat porod „císařem“ proto, aby matka nezískala při klasickém porodu citový vztah k miminku...

U soud dříve odmítl, že by chtěl získat do péče ženino dítě. „To je omyl, já to její dítě nechtěl. Naopak ona mě oslovila, že je v těžké životní situaci, žádala mě o pomoc. Byla to těhotná žena s roční holčičkou, pomohl jsem jí. Pak přišla s tím, že by mi svěřila dítě, které čekala, do péče. Byl jsem ochotný dítě přijmout do naší pokojné a laskavé rodiny. Řekl jsem, že mě může označit za otce,“ tvrdil psychiatr u soudu.

Uvedl, že je citlivý k sociálně potřebným, nabízí jim pomoc, a žena si prý hrála na chudou dívku.

Jenže podle obžaloby si psychiatr dal inzerát přímo s tím, že adoptuje dítě. Na ten se mu právě žena ve svízelné životní situaci ozvala.