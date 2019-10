Těhotná žena čekala své druhé dítě a byla ve svízelné situaci. Zareagovala proto na inzerát, ve kterém starší manželé z Tachovska hledali těhotnou s nabídkou, že si její dítě po porodu adoptují. Na bizarní případ upozornil deník Právo.

Manželé se s ženou sešli. Psychiatr se pak dokonce dohodl, že jej těhotná uvede jako otce, aby se zjednodušil proces adopce.

Chtěl u ní vyvolat předčasný porod

Jenže jak dítě v ženě rostlo, narůstala i v psychiatrovi obava, že si nastávající maminka vše rozmyslí a miminko si nechá. Podle policie proto prý doma ženě ve 35. týdnu těhotenství píchnul lék oxytocin.

Ten měl u ní vyvolat kontrakce, se kterými ji chtěl urychleně převézt do porodnice a tam si „vydupat“ císařský řez. Domníval se, že při klasickém porodu by žena získala k miminku citový vztah a odmítla by jej vydat.

Jenže lék oxytocin se může podávat pouze pod lékařským dohledem a především s neustálým monitorováním plodu. Po jeho aplikaci totiž hrozí odtržení placenty a tím ohrožení života rodičky i nenarozeného dítěte.

Až 12 let v base

Státní zástupkyně nyní podala na psychiatra obžalobu a viní ho z pokusu těžkého ublížení na zdraví. Hrozí mu až 12 let vězení.

Případ ohlásili zdravotníci, když ženu s kontrakcemi v porodnici přijali, všimli si vpichů na jejím stehně. Rodička naštěstí nebyla k léku tak citlivá, takže u ní k předčasnému porodu nedošlo, naopak na revers ji propustili.

Psychiatr tvrdí, že jde o komplot na jeho osobu jak ze strany rodičky, tak primáře gynekologického oddělení nemocnice. „Přemluvila nás, abychom to dítě přijali a adoptovali ho. Vytáhl z nás peníze a ještě nás okradla. Je to těžká psychopatka s kriminální minulostí,“ řekl obžalovaný psychiatr deníku Právo. Primář se mu pak prý mstí.