Na 18 let poslal do vězení Krajský soud v Plzni Karla P. (20). Podle obžaloby vlezl loni v srpnu v Krásném Lese na Karlovarsku do domu muže, Němce (†61), bodl jej do krku a okradl o tisícovku a 110 eur (2800 Kč) . Mladík se hájil, že do domu šel jen krást. Vraždu chtěl hodit na svého strýce, kterého prý překvapil uvnitř domu.