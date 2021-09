„Na přehledném úseku začala policejní hlídka ve služebním vozidle z levé strany předjíždět vozidlo značky Škoda, které řídil osmatřicetiletý muž. Když byla vozidla na téměř stejné úrovni, tak měl policista sedící na místě spolujezdce využít svého oprávnění a řidiče se pokusit donutit k zastavení vozidla použitím donucovacího prostředku ,hrozba namířenou střelnou zbraní‘,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V tu chvíli ale přišel osudný manévr. Řidič náhle změnil směr jízdy a narazil do souběžně jedoucího služebního automobilu. „Po tomto manévru mělo dojít ke střetu levých předních dveří vozidla značky Škoda s pravou přední částí služebního vozidla,“ popsal Kopřiva.

Na to musel policista ihned zareagovat - nebýt jeho umění za volantem, mohla honička skončit tragicky. Automobil i se strážci zákona by sjel do příkopu, načež by se převrátil na střechu a policisté by mohli přijít o život.

„Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu a přečinů neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ dodal Kopřiva. Obviněnému hrozí patnáct až dvacet let za mřížemi.