Italské úřady zahájily vyšetřování ve věci údajného únosu chlapce, který jako jediný v květnu přežil hororový pád lanovky v Itálii. Šestiletého hocha měl unést jeho děda, a to do Izraele, odkud rodina pochází. Italské úřady ale rozhodly, že by měl žít s rodinou jeho tety.