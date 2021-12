Lyžařský kurz ve slovenském Hnilčíku-, který se konal před dvěma lety, dopadl velmi smutně. Bývalý pedagog základní školy Miroslav z Prešova se měl poslední noc na 17 jemu svěřených chlapcích dopustit ohavného sexuálního násilí. Dětem svými praktikami na dlouhá léta způsobil těžké trauma. Před soud přišly svědčit maminky chlapců.

Obžalovaný Miroslav ale na soud nedorazil, poslal za sebe jen svého obhájce Sergeje Romzu. „Pokud mám informace, tak nepřišel ze zdravotních důvodů. Ale aby nemařil dnešní hlavní líčení, souhlasil s ním ve své nepřítomnosti,“ vysvětlil obhájce.

Ačkoli se tak maminky nemusely u soudu dívat do očí muži, který tolik ublížil jejich dětem, přesto se musely potýkat se svými těžkými vzpomínkami. „Teď při tom projednávání se znovu vynořuje všechno, jak jsme to prožívaly. Je to strašně skutečné, i po těch dvou letech,“ řekla TV JOJ jedna z maminek poškozených dětí.

„Já jsem nebyla ani u kamerových zkoušek. Ani jsem nechtěla slyšet výpověď svého syna. Protože bych asi potom už nedokázala spát,“ dodala maminka. Jí i ostatním (nejen) maminkám přijde strašné, že učitel ublížil dětem poté, co si získal jejich důvěru.

Učitel se ke svým skutkům přiznal už při prvním projednávání. „Dnes bylo líčení tématicky zaměřené na důkazy, které se týkaly uplatňovaného nároku na náhradu škody ve formě nemajetkové újmy ze strany poškozených,“ uvedl obhájce Romza.

Každý z poškozených by mohl vysoudit 5 tisíc euro (125 tisíc korun). „Největším trestem pro něj bude žít s vědomím, co těm dětem udělal,“ doufá maminka poškozeného chlapce. Výši trestu se učitel dozví na příštím soudním líčení.