Rušno je tento týden v městském parku Sihoť v Nitře. Policisté jej totiž prohledávají a na místě je i těžká technika. Údajně tam byly nalezeny kosti a pátrací akce by mohla souviset s případem sedm let pohřešované studentky Ludmily.

Informaci o tom, že městský park prohledávají bagry i desítky policistů, přinesla slovenská televize JOJ. Podle jejích informací byly na místě nalezeny kosti. Vše by prý mohlo souviset s případem pohřešované jednadvacetileté Ludmily.

Ta se ztratila v roce 2014 po cestě z diskotéky. Měla se prý setkat s bývalým přítelem Jurajem. Na sraz ale nedorazila. V parku se nachází městská budova, v níž je nyní restaurace. V době zmizení mladé studentky byl však dům v katastrofálním stavu a uvnitř prý přespávali lidé bez domova.

„Já i po těch sedmi letech počítám s možností, že může někde žít,“ sdělila nedávno televizi maminka Ludmily. Policie však zatím nepotvrdila, že by velké pátrání souviselo s případem pohřešované dívky. Bližší informace k tomu, co se v parku děje odmítla mluvčí policie sdělil, mohlo by to prý narušit vyšetřování.