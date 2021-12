Smutná zpráva o smrti mladé Češky zasáhla mnoho lidí. Petra žila v Londýně a pracovala jako zdravotní sestřička. Naposledy byla pohřešovaná žena viděna 28. listopadu, její tělo bylo nalezeno až po dlouhých 14 dnech pátrání. Britská policie však nepovažuje její smrt za podezřelou. To se ale uživatelům sociálních sítí nelíbí. Nechápou, jak to, že nikdo na mrtvou nenarazil dříve.

Pohřešování Petry nahlásili policii její kolegové až pět dní poté, co byla viděna naposledy. 3. prosince totiž nedorazila do práce. Rozjelo se velké pátrání, do kterého se zapojila i poslankyně Harriet Harmanová. Jenže vše bylo marné.

V neděli objevily děti hrající si v parku Brunswick nedaleko Petřina domova tělo bez známek života. Patřilo pohřešované Češce. Smutná zpráva zasáhla mnoho lidí a na místo, kde zřejmě zdravotní sestřička zemřela, nosili květiny a další předměty na její památku. Objevil se i první tajemník Českého velvyslanectví v Londýně Martin Hošek.

Kriminalisté však smrt Petry nepovažují za podezřelou. „Její smrt je považována za nevyjasněnou, ale prvotní zjištění naznačují, že okolnosti nejsou podezřelé,“ uvedl podle Mirroru Scotland Yard. Petra údajně neměla na těle stopy násilí.

Jenže právě toto prohlášení nedá lidem spát. Na sociálních sítích se nad pozastavil nejeden uživatel. „Ztratila se cestou domů a našli ji dva týdny na to v parku a není to podezřelé? Smrt v parku není podle policie podezřelá,“ zlobila se na Twitteru podle CNN Prima News uživatelka Lauren. A nebyla jediná. Další nerozumí tomu, že je smrt nevysvětlená, ale není podezřelá.

Blízcí také nechápou, jak mohla ležet dva týdny v parku, aniž by si jí nikdo nevšiml. „Nejde mi to do hlavy, že tam byla čtrnáct dní, to by ji tam někdo viděl,“ nechápe tatínek rodiny, který mluvil se zmíněnou televizí.