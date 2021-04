Dcera Verphy Kudiové zemřela v prosinci 2019 doma v Brightonu ve Velké Británii. Malou Asiah Kudiovou opustila její matka, aby jela do Londýna oslavit své osmnácté narozeniny. Party se ale poněkud protáhla a ona nechala batole bez dozoru na dlouhých šest dnů!

Bylo zahájeno přezkoumání případu smrti dvaceti měsíčního dítěte, která nastala poté, co jeho matka odjela do Londýna, Covenry a Solihull oslavit své 18. narozeniny. Vyšlo totiž najevo, že ještě v den nalezení těla holčičky se Verphy snažila na Twitteru prodat lístky na koncert a o pár měsíců později se pokusila stát se modelkou pro Pretty Little Thing, jako by se vlastně nic nestalo.

Kudiová se svou dcerkou žila v bytové jednotce pro ohrožené rodiny, malá Asiah však nikdy neměla svého sociálního pracovníka. Díky kamerovému systému se policie mohla dopátrat, jak opustila 5. prosince budovu a následně se do ní vrátila až 11. prosince. Soud slyšel, jak Verphy po svém návratu zavolala záchranku s tím, že se její dítě nechce probudit. Po převezení do nemocnice bylo batole prohlášeno za mrtvé.

Posmrtné vyšetření prokázalo, že Asiah hladověla, byla dehydratovaná a propukla u ní chřipka. Kudiová se k zabití následně přiznala. Její rodinu smrt holčičky hluboce zasáhla. „Máme zlomená srdce a jsme na Verphy naštvaní. Mluvili jsme s ní a stále nám není jasné, co těch šest dní dělala, s kým byla a proč tak odešla? Nerozumíme tomu,“ uvedla pro Daily Mail její sestra Aisha. „Jsem z toho tak zlomený,“ řekl po jednání Muba Kudi (59), otec obžalované.

