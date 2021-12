Na zmizení zdravotní sestry z dětské nemocnice Evelina upozornili její kolegové poté, co se 3. prosince nedostavila do práce. Takové chování jí totiž prý vůbec nebylo podobné. Policie po ní ihned vyhlásila pátrání a uvedla, že naposledy byla zřejmě viděna 28. listopadu. Po cestě z práce si vybrala peníze z bankomatu a pak zřejmě cestovala dvěma autobusy domů. Tam ale nejspíš nedorazila.

Češku hledalo velké množství lidí, zapojila se dokonce poslankyně Harriet Harmanová. Policie vyzývala každého, kdo by měl jakékoliv informace, aby se jim ohlásil.

V neděli však přišla tragická zpráva. Děti, které si hrály v parku Brunswick, objevily kolem poledne mrtvé tělo. Přestože formální identifikace ještě nebyla hotová, policie o nálezu informovala Petřinu rodinu. Ta je zjištěním pochopitelně zcela zdrcená.

„Její smrt je považována za nevyjasněnou, ale prvotní zjištění naznačují, že okolnosti nejsou podezřelé,“ uvedl podle Mirroru Scotland Yard.

„Britská policie bohužel potvrdila zastupitelskému úřadu nález těla české občanky, rodina o tom byla informována. Příčina úmrtí se vyšetřuje,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí českého ministerstva zahraniční Eva Davidová.

Podle informací webu Daily Mail pracovali kriminalisté na místě nálezu těla až dlouho do noci. Jenže bez ohledu na vyjádření kriminalistů se místní nyní necítí dobře. Selda Kayamová (36) bydlí nedaleko parku Brunswick. Pro web uvedla, že se nyní v oblasti necítí bezpečně. „Nevím, jestli do toho parku svoje děti ještě někdy pustím,“ řekla. „Děti mé kamarádky si tam jen tak běhaly, když to uviděly! Je to skutečně šokující,“ dodala.

Další z místních, Fred, navíc doplnil, že před zhruba měsícem došlo v oblasti k vraždě. Obyvatelé tak mají strach.

Policisté sice tvrdí, že žádné stopy násilí nenašlia podezřelé okolnosti ale případ provázejí nadále. Podle prohlášení jiného zdravotníka na sociálních sítích navíc jeho známou, zdravotní sestru pracující v téže nemocnici jako Petra, pronásledoval nedávno neznámý člověk, když odcházela z práce. „Telefonoval jsem s ní a ona předstírala, že se máme setkat na stanici, protože ji pronásledoval cizí muž,“ uvedl zdravotník.

V souvislosti se zmizením Petry byl podle webu My London zatčen podezřelý muž. Úřady ho ale později propustily. Zda se jedná o onoho stalkera, není jasné.