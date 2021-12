„Ten den dcera na polikliniku hodně spěchala, šla na kontrolu po úraze. Řekla mi, ať na sebe dávám pozor, a já jí odpověděla: »Ne, ty se opatruj!«. A pak se stala ta hrozná věc. Simonka měla mít za dva dny svátek! Nejde se s tím smířit,“ plakala maminka Simony D. (†51), jedné ze sedmi obětí vraha.

Celou tu hrůzu v poliklinice prožívali i manželé Jana a Petr Mentznarowští (oba 80) z Poruby. „Vyhnali nás pryč, že se uvnitř střílí. Nevěřili jsme, že se něco takového děje, že je toho někdo schopen. Hlava nám to nebrala,“ shodli se. U památníku před budovou polikliniky také položili obětem svíčku.

30 korun za parkovné

V budce u parkoviště přímo před budovou polikliniky, kde Vitásek vraždil, sloužil osudného 10. prosince strážný Pavel (68). „Můj kolega šel zrovna do polikliniky pro kafe. Za chvíli se vrátil k smrti vyděšený, že se uvnitř něco děje,“ vylíčil.

„Hned jsem v boudě zhasl a čekal, co se bude dít. Za chvíli kolem běhalo komando se samopaly. Část vpadla dovnitř, část obcházela areál. Ven vybíhali vyděšení pacienti, sestry i doktoři. V tu chvíli jsem nevěděl, že jde o střelbu,“ pokračoval hlídač.

Když se k Pavlovi dostaly informace, o co jde, sám se zděsil. „Netušil jsem, kde vrah vlastně parkoval a odkud pak ujížděl pryč. Možná přímo tady u mě. Možná jsem po něm chtěl 30 korun za parkovné a ani o tom nevím,“ poznamenal s hořkým úsměvem.

Pieta s modlitbou

Pietní akt u památníku obětem byl tichý a krátký. Jediný „proslov“ měl kněz Martin David. „Buď nablízku svou útěchou rodinám obětí, dej sílu zdravotníkům, kteří se zde v nemocnici starají a bojují za lidské životy. Pomáhej nám všem, abychom vždy měli v úctě životy našich bližních a hodnoty naší společnosti,“ pronesl svou modlitbu.

Květiny a svíčky položili mimo jiné primátor Ostravy Tomáš Macura, ředitel nemocnice Jiří Havrlant, krajský policejní ředitel Tomáš Kužel a mnozí další.

Stres je neporazil

Mnozí zdravotníci, kteří na traumatologické ambulanci v den útoku sloužili, dostali kvůli prožité hrůze volno. „Všichni se ale vrátili, zůstali, nikdo neodešel. My jsme bohužel na smrt zvyklí. My s ní den co den bojujeme, zachraňujeme životy, vídáme úrazy všeho druhu. Když za mnou přiběhla sestra krátce po útoku, běžel jsem s dalšími lidmi na pomoc. Kdo jiný než my?,“ neskrýval primář traumatologie Leopold Pleva.

Střílel bez varování

Ctirad Vitásek přišel 10. prosince 2019 do čekárny traumatologie v nemocniční poliklinice a beze slova začal střílet po pacientech. Během nastálé paniky se vytratil z areálu a odjel autem za matkou do Jilešovic na Opavsku.

Přiznal se jí, co provedl. V nedalekém Děhylově poté, co se k němu blížila zásahová jednotka, se Vitásek zastřelil. Motivem vraha byla nejspíše rozšířená sebevražda, při které chtěl kromě sebe zabít další nevinné lidi a zároveň se pomstít zdravotníkům.

Vitásek trpěl bludy, že má rakovinu a nikdo mu nechce pomoci. Střílel z tzv. řezu pistole, tedy neúplné zbraně určené k výuce. Kde k ní přišel, se policii zjistit nepodařilo.