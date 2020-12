Přesně rok poté, co prožily v čekárně traumatologie na poliklinice FN Ostrava nepopsatelnou hrůzu, sebrala Kateřina (54) i její dcera Katka (18) sílu a přišly na pietní akt spojený s odhalením pomníku obětem šíleného střelce Ctirada Vitáska (†42). Při střelbě od něj byly jen pár metrů. Na duši jim zůstaly jizvy.

„Někdy se to vrací, někdy mám noční můry. Ale snažím se s tím vyrovnat,“ řekla v slzách Kateřina mladší. Jedinou její návštěvou lékaře byla u psycholožky, jinak se do lékařských zařízení bojí vkročit.

„Těžko to popisovat někomu, kdo u toho nebyl. Bylo mi hrozně i za ty ostatní lidi, co u toho byli, protože vím dobře, co prožívali,“ popsala mladá žena.

Chránila vymodlenou dceru

„Vrací se to při jakýchkoli špatných zprávách v televizi. Tehdy jsme se podruhé narodily,“ přidala se její maminka. Vzpomíná si, jak kdosi zakřičel: „Střílí se!“ a pak sama uslyšela několik výstřelů.

délka: 00:55.05 Video Dcera Katka (18) s maminkou Kateřinou (54) na pietním aktu k odhalení pomníku obětem Ctirada Vitáska. Byly u toho, když vrah střílel. Michal Charbulák

„Katka je mou vymodlenou dcerou, dělala jsem vše proto, aby přežila. Lehly jsme si na zem, zaházela jsem ji bundou, kabelkou, vším, co bylo po ruce. Pamatuji si, jak mi vibrovalo celé tělo strachem,“ uzavřela Kateřina starší.

Co se stalo?

Ctirad Vitásek (42) zastřelil 10. prosince 2019 v čekárně traumatologie polikliniky FN Ostrava sedm náhodných obětí a další dva lidi zranil. Sám o několik hodin později spáchal sebevraždu na lesní cestě u Děhylova na Opavsku. Důvodem jeho činu byla utkvělá představa, že má rakovinu a že jej lékaři nechtějí léčit. Rakovinou netrpěl, podle odborníků šlo o tzv. rozšířenou sebevraždu.