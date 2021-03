Společný projekt Moravskoslezského kraje, Ostravy, Ostravské univerzity a FN Ostrava se připravoval od ledna. Výstaviště Černá louka pro něj poskytlo prostory svého největšího pavilonu A v samotném centru Ostravy.

S prvním březnovým dnem zde očkování vypuklo. Už před sedmou ráno se před očkovacím centrem tvořila fronta několika lidí. Ačkoli byli k očkování zaregistrovaní, nechtěli zřejmě nechat nic náhodě.

Video Hasiči přivezli vakcínu proti nemoci covid-19 do velkého očkovacího centra v Ostravě - HZS Moravskoslezského kraje

„Někteří čekali několik desítek minut. První zájemci vstoupili do očkovacího centra dvě minuty před sedmou hodinou,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Nachystaná sanitka

Očkovací centrum má několik částí, kterými pacienti projdou. Informační místo, očkovací místo, a odpočinkové místo. Přítomný je i lékař, který zkonzultuje či zkontroluje pacientovo zdraví v případě pochyb, zda vakcínu může dostat. U centra je připravena i sanitka.

Po očkování pacient odpočívá 30 minut. U východu dostane kartičku s číslem šarže vakcíny, kterou byl očkován a další informace. Všeho všudy velkokapacitní centrum „obsluhuje“ zhruba 70 lidí.

Jiné řešení nevidí

Svou vakcínu má už i učitelka hudby Marie Zezulčíková. „Každý, kdo nemá zdravotní problémy, by do toho měl jít, protože doba je zlá. Je potřeba s tím už pohnout, ať můžeme normálně žít,“ řekla.

Za mnoho seniorů provedli registraci jejich děti. „Byl jsem překvapený, že to vůbec nebolelo. Syn mě zaregistroval, naštěstí se mu to povedlo. Přemlouvat mě nemusel, souhlasil jsem, nevím, co jiného by pomohlo,“ podotkl Zdeněk Kanclíř.

Obsluhuje to „fakultka“

K očkovacímu centru přišli i lidé, jejichž první dojem pozitivní však nebyl. Jedna maminka se vyjádřila, že věří jen „fakultce“.

„Mohu všechny uklidnit, všichni očkující a většina dalších pracovníků jsou zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedla lékařka Andrea Polanská.

Očkovací centrum obslouží v pilotní fázi za den asi 300 lidí, postupně se ale číslo zvýší až na 1800 lidí denně.