Je to už dva týdny, co je Petra Srncová (32), zdravotní sestra londýnské dětské nemocnice Evelina, nezvěstná. Policie po ní vyhlásila pátrání a na sociálních sítích poprosila veřejnost o jakékoliv informace, kde Petru hledat.

Londýnská policie uvedla, že předpokládá, že 28. listopadu, čtvrt hodiny před osmou hodinou večer, si vybrala peníze z bankomatu a následně zamířila na autobus na stanici Elephant and Castle. Poté přestoupila na druhý autobus ve směru Camberwell, kde bydlí. Naposledy byla viděna ve 20:22.

Od té doby se po ní slehla zem. „O Petru se stále více bojíme a děláme vše, co je v našich silách, abychom ji našli,“ uvedla vrchní detektivka Clair Kellandová. „Prosím, přemýšlejte o tom, jestli jste jí neviděli nebo s ní nepřišli do kontaktu,“ prosí policisté. V souvislosti se zmizením byl vztah do vazby jeden muž, policie k tomu ale žádné podrobnější informace neposkytla.

Petřino náhlé zmizení překvapilo i nemocnici, ve které Petra pracuje. „Velmi nás zmizení naší vážené kolegyně Petry znepokojuje. Chceme vyzvat každého, kdo může mít jakékoliv informace, které mohou vést k jejímu nalezení, aby kontaktoval policii,“ uvedli na svém Twitteru.

Do pátrání se zapojila i poslankyně Harriete Harmanová, která vyzvala veřejnost k pomoci v pátrání. V sobotu se účastnila i akce, při které lidé vylepovali plakáty. Petra na sobě měla mít zelený kabát a červený batoh, kolegové z práce její zmizení nahlásili až po pěti dnech, 3. prosince. Srncová je i v databázi pohřešovaných české policie.

O případu je informováno i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. „MZV je o případu informováno prostřednictvím českého zastupitelského úřadu v Londýně. Jsme v kontaktu jak s britskou policií, tak s rodinou pohřešované české občanky. S ohledem na probíhající vyšetřování nebudeme poskytovat další informace," uvedla pro Blesk mluvčí ministerstva Mariana Wernerová.