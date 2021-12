Jako na houpačce si teď musí připadat Tereza H. Na začátku listopadu se mladé krásce splnil sen. Po téměř čtyřech děsivých letech strávených v pákistánské base ji soud osvobodil. Češka, která nikdy nebyla pravomocně odsouzená za pašování drog, byla rázem oficiálně svobodná. V Láhauru jí úřady zadržovaly kvůli tomu, že v lednu 2018 měla přepravovat ve svém kufru necelých devět kilogramů heroinu.

Domů se ale ani tak možná v nejbližší době nepodívá. Potřebuje k tomu svůj cestovní pas. Ten jí ale celníci odmítají vydat. O dokument si dívka požádala, ale úřady se nezmohly na vydání příkazu. Podle zdroje Blesku obeznámeného s Tereziným případem byli jeho pracovníci příliš zaneprázdnění. A aby toho nebylo málo, zhrzení celníci, kteří stále tvrdí, že je Češka vinná, napadli Terezin osvobozující verdikt u Nejvyššího soudu.

Vánoce se ale blíží a Tereza by je chtěla strávit se svou rodinou. Na to také její právník celní úřady upozornil. Soud dokonce nařídil celníkům, aby příkaz zaslali 14. prosince. Tereza by se tak domů dostala jen tak tak, ale to by nesměly do té doby nastat žádné komplikace.