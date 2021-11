Tereze H. (25) může po propuštění z pákistánského vězení hrozit nebezpečí. Alespoň to tvrdí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Mladá Češka je podle něj po propuštění z věznice na tajném místě, protože jí hrozí pomsta místní drogové mafie!

Trvalo to téměř čtyři roky, nakonec se ale Tereza H. (25) dostala na svobodu. Její první dny na svobodě ale zřejmě nebudou tak klidné, jak si sama Tereza možná představovala. Po propuštění na svobodu se rodačky z Uherského Hradiště ujali pracovníci české ambasády v Pákistánu, kteří s ní odjeli neznámo kam.

Ministerstvo zahraničí i na přání rodiny další informace k pobytu Terezy H. v Pákistánu neposkytuje. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) nicméně CNN Prima News prozradil, že jsou za informačním embargem i obavy o Terezino bezpečí.

„Pobývá na bezpečném místě, které nemůže být specifikováno kvůli tomu, že patřila ke korunním svědkům vystupujícím proti pákistánské drogové mafii. Je v jejím zájmu, aby nikdo nevěděl, kde se nachází. Bude tam do doby, než nasedne do letadla a opustí území Pákistánu,“ sdělil pro CNN Prima News europoslanec.

Zdechovský tvrdí, že svou roli v osvobození Terezy H. sehrál i on sám. „V současné době ještě nemůžu mluvit o celém svém angažmá. Ale půl roku na tomto případě spolupracuji s pákistánskými i českými úřady a bezpečnostními silami,“ uvedl pro televizi.

Podle Zdechovského se na osvobození podílela nejen ambasáda, ale i české tajné služby. „Ty na tom mají hlavní podíl spolu s právníky a panem velvyslancem,“ dodal lidovec s tím, že zatím není vyřešené, jak a kdy přesně se Tereza vrátí do České republiky. „Není jasné, jestli přiletí přímo do Prahy, nebo na jiné místo. Je to součástí řešení, které je připravováno českými diplomaty,“ uzavřel Zdechovský.