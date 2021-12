Vypadalo to jako další příjem pacienta od posádky záchranné služby. Pak se ale celá situace zvrtla. V pondělí před třetí hodinou přijali policisté oznámení o muži, který je ozbrojený dvěma noži a má u sebe dvě střelné zbraně a ohrožuje personál nemocnice v Benešově.

Na místo okamžitě vyjelo několik hlídek policie, mezi nimi i trojice z tzv. prvosledové hlídky, která je na zákroky proti podobným osobám určena. Šlo o Tomáše, Davida a Daniela. Personál nemocnice mezitím agresora na sále zamkl.

Když na místo dorazili policisté, muže vyzvali, aby vše odložil a začal s nimi spolupracovat. K tomu však nedošlo. A tak slova vystřídal výstřel elektrod z taseru, který 63letého muže srazil k zemi a následovalo jeho zadržení.

Policie na místo vyslala i Zásahovou jednotku a také elitní protiteroristický Útvar rychlého nasazení. Zřejmě proto, že nechtěla nic podcenit. Není to tak dlouho, co Ctirad Vitásek zastřelil ve Fakultní nemocnici Ostrava 7 lidí. Podobné hrozby je proto nutné brát extrémně vážně.

Perfektní zásah

Zásah policistů pro Blesk.cz zhodnotil bývalý policejní instruktor a současný instruktor vojáků, podplukovník Pavel Černý. „Bylo dobré, že personál nemocnice omezil jeho pohyblivost a myslím si, že reakce jak zdravotníků, tak i policistů, byla velmi dobrá a adekvátní. Bylo to perfektní,“ myslí si Černý.

Jak již bylo zmíněno, policisté proti muži použili taser, který pachatele zpacifikoval. „Rozhodně ale měli nachystané i střelné zbraně. Plynová zbraň se od té skutečné nedá rozeznat, policista pouze věděl, že je ozbrojen palnou zbraní. Což v budově, jako je nemocnice, není žádná legrace. Musejí zároveň ochránit nejen všechny kolem sebe, ale hlavně i sebe. I policisté se chtějí vrátit živí a zdraví domů k manželce a dětem,“ doplnil instruktor taktiky.

Podle Černého jsou policisté na podobné situace nejen dobře vycvičeni, ale zároveň i vybaveni. Na videu bylo vidět, že mají neprůstřelný štít nebo neprůstřelnou helmu s ochranným štítem. „Musím říct, že tento systém prvosledových hlídek funguje poměrně slušně. A to i přes kapacitní poddimenzování policie. Velmi kvituji, že i v menším městě, jako je Benešov, tak síla rychlé reakce je schopna takhle pružně zakročit,“ dodal Černý.

Na podobný útok před rokem cvičili

Zhruba před rokem proběhlo v areálu nemocnice cvičení, které mělo složky IZS prověřit v případě možného útoku aktivní střelce. Tedy osoby, který přijde do nemocnice a začne střílet po nevinných osobách. „Řešili, co když v té nemocnici bude chtít nějaká ozbrojená osoba vraždit lidi. A tady je vidět, že je lepší být připraven, než překvapen. Podobné projekty jsou důležité, já osobně jsem v minulosti pořádal několik výcviků, kde šlo o útoku na školy. Tohle má smysl, vědět, co dělat a co naopak nedělat, může být užitečné. Zejména když jde o lidské životy na tak citlivém místě, jako je nemocnice,“ zakončil bývalý policista, jež se podílel na mnoha taktických cvičeních a tvorbě metodik, jak v podobných případech postupovat.

Muž je kriminalisty z Benešova stíhán pro trestný čin vyhrožování a výtržnictví. Hrozí mu až tři roky vězení, na vynesení rozsudku čeká ve vazbě, kam ho poslal soud.