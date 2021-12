Bojový nadzvukový letoun F-35B je chloubou britské armády. Jeho špičková výbava zahrnuje i speciální utajované systémy, jež mu umožňují uniknout nepřátelským radarům. O jeden z těchhle technologických zázraků britské námořnictvo nedávno přišlo ve Středozemním moři.

Na letadlové lodi za 90 miliard korun bylo celkem osm kusů F-35B, po jednom z nich teď ale týmy potápěčů britské i americké armády pátrají na dně moře ve snaze vyzvednout ho zpátky nad hladinu, a tím i 100 milionů liber (tři miliardy korun) – taková je totiž cena jednoho jediného z těchto letounů.

Z videa, jež se objevilo na Twitteru a o němž píše například britský Daily Mail, je patrné, jak jeho autor drží mobilní telefon před obrazovkou počítače, na němž se daná nešťastná scéna odehrává. Původní záběry zachytila bezpečnostní kamera umístěné na letadlové lodi Queen Elizabeth. Velení námořnictva je z úniku rozezlené a po autorovi twitterového videa pátrá. Předpokládá se, že šlo o některého z vojáků.

Video zachycuje stíhačku, jak se těsně na okraji vzletové plochy zastavuje a následně padá do moře. Jen chvilku před tím, než stroj zmizel z paluby, se jeho pilot katapultoval. Vojáka z vody vytáhli kolegové, má jen drobná zranění. Horší to bude s vyzdvižením letounu, který se zřejmě potopili do více než kilometrové hloubky.

Příčina události podle armády nejspíše tkví v tom, že motor při pokusu o vzlet zřejmě nasál kryt trysky, kterou údržba stroje předtím zapomněla sundat.

Armáda na záchrannou akci dost pospíchá, a to především z toho důvodu, aby se excelentně vyzbrojené letadlo nedostalo do rukou Rusům, kteří by se jeho hi-tech útrobám rádi podívali na zoubek.

Letouny F-35B, kterých má Velké Británie celkem 24, mají za sebou již více než 2 tisíce vzletů, z nichž všechny se odehrály bez jakékoli větší nehody. Nebo se alespoň o žádné další neví...