Měřicí přístroje na Karvinsku v pátek zaznamenaly důlní otřes okolo jednoho stupně na Richterově škále. Při automatizovaném zpracování dat ale vznikla chyba a v údajích Evropsko-středozemního seismologického centra ve Francii se pak objevil údaj 3,5 stupně. Tuto hodnotu na dotaz ČTK odmítl vedoucí seismické služby Geofyzikálního ústavu Akademie věd Jan Zedník.

„Jednalo se o chybu, která se pak dostala do médií. Ve skutečnosti se jednalo jen o důlní otřes s minimálním zásahem. Takový nemohl nikdo na Karvinsku pocítit," uvedl Zedník.

Naposledy silnější zemětřesení zasáhlo Moravskoslezský kraj před čtyřmi lety. V prosinci 2017 bylo epicentrum v hloubce asi 12 kilometrů poblíž Hlučína na Opavsku. Dosáhlo síly až 3,5 stupně. V této oblasti jde podle Zedníka o vzácný jev. Nebylo zaznamenáno, že by zemětřesení způsobilo nějaké zranění nebo materiální škody.

„Bylo to opravdu zemětřesení, nebyl to žádný důlní otřes. Bylo to někde u Hlučína na půl cesty mezi Opavou a Ostravou, hloubka kolem 12 kilometrů a magnituda 3,5, což už je docela silný otřes na naše poměry v České republice. Takhle silné jevy bývají v západních Čechách, ale ve Slezsku je to velmi vzácné," řekl tehdy Zedník.

Dostupné prameny podle něj uvádějí, že v roce 1935 bylo v této oblasti zaznamenáno zemětřesení o síle čtyři stupně na desetistupňové Richterově škále.