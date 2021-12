Námraza a uježděný sníh na silnicích v Česku: Kde si řidiči musí dat největší pozor?

Jihočeský kraj: Silničáři měli nejvíc práce u Volar a Kaplice

Silničáři na jihu Čech téměř celou noc udržovali vozovky. Někde z nich museli odstraňovat sníh, jinde likvidovali námrazu. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

„Nejvíce práce jsme měli hlavně kolem Volar na Prachaticku a v okolí Kaplice na Českokrumlovsku. To jsou lokality, kde je tradičně třeba udržovat vozovky intenzivněji. Většinou tam lehce sněžilo a někde silnice namrzaly,“ uvedl.

Podle něj je ale situace relativně klidná. Přesto nadále platí, že vozovky na jihu Čech jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. „Ale rozhodně se to nedá srovnat se čtvrtkem, kdy jsme měli od ranních hodin venku kompletní techniku,“ uvedl.

Teploty na jihu Čech se po ránu pohybují v rozmezí od minus dvou do minus čtyř stupňů Celsia. Přes den bude zataženo a oblačno, na Šumavě může stále slabě sněžit.

Olomoucký kraj: Silnice sjízdné se zvýšenou opatrností

Na silnicích v Olomouckém kraji, které jsou udržovány kamennou drtí, zůstává po čtvrtečním vydatném sněžení uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako silnice první třídy na Šumpersku, na nichž místy leží rozbředlý sníh. Ostatní silnice v kraji jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré, také na nich je však při jízdě nutná opatrnost. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V Olomouckém kraji je dnes většinou oblačno až zataženo bez srážek, vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus pěti do plus jednoho stupně Celsia. Do dnešních 09:00 platí v kraji stejně jako v celé České republice výstraha meteorologů před lokální tvorbou náledí nebo zmrazků, a to při poklesu teplot pod bod mrazu. Na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo musejí motoristé počítat s mlhou a mrholením, mlhy se mohou tvořit i v okolí Šternberka na Olomoucku.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v Olomouckém kraji zataženo nízkou oblačností, místy, zejména na horách, se slabým sněžením a mrznoucími mlhami. Ráno ojediněle, odpoledne postupně na většině území, očekávají meteorologové polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia, na horách v rozmezí od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia. Vát bude slabý vítr.

Video Úklid sněhové nadílky v centru Brna - Zdeněk Matyáš

Jihomoravský kraj: Dopravu na D1 komplikuje mlha a opatrnosti je třeba i v Brně

Některé silnice v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno sjízdné jen se zvýšenou opatrností, mohou namrzat. Na některých silnicích také mohou po čtvrtečním vydatném sněžení ležet zbytky rozbředlého sněhu. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřena silnice na Vyškovsku mezi Podomím a Drnovicemi. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. V platnosti je výstraha meteorologů před namrzáním silnic.

Teploty v kraji se pohybují mezi minus třemi a plus jedním stupněm Celsia. Na D1 mezi 142. a 189. kilometrem může řidičům jízdu komplikovat mlha, úsek je sjízdný se zvýšenou opatrností. Dálnice je holá a vlhká, bez sněhu. Další úseky dálnice jsou holé a suché, sjízdné bez omezení.

Zbytky rozbředlého sněhu mohou ležet na silnici 43 z Brna na Svitavy, na Blanensku, Vyškovsku, Brněnsku i v Brně, silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec nad ránem uvedl, že s ohledem na riziko namrzání vozovek byl ve 03:00 zahájen výjezd všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. „Zejména ve výše položených oblastech Statutárního města Brna, konkrétně na území městských částí Kohoutovice, Lesná, Líšeň, Soběšice a Útěchov upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy,“ uvedl Klištinec.

Na možnost namrzání vozovky silničáři upozorňují i na Břeclavsku a Hodonínsku, v těchto okresech upozorňují zároveň i na možnost tvorby sněhových jazyků.

Do 09:00 je v platnosti výstraha meteorologů, kdy při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky. Hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích podle meteorologů hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Na dnešek předpovídají pro kraj většinou zataženo, ojediněle slabé sněžení. Zpočátku ojediněle mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou minus jednoho až plus dvou stupňů Celsia.

Zlínský kraj: Kamenná drť na vozovkách

Na silnicích ve Zlínském kraji, které jsou udržovány kamennou drtí, zůstává po čtvrtečním vydatném sněžení uježděná vrstva sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní silnice v regionu jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré, místy se na nich může tvořit námraza nebo zmrazky, na Uherskohradišťsku i sněhové jazyky. Také tam je proto při jízdě nutná opatrnost. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes většinou polojasno až oblačno bez srážek, vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji většinou zataženo, ojediněle se slabým sněžením. Přes den očekávají meteorologové ojediněle přechodně oblačno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr.

Vysočina: Silnice všech tříd jsou sjízdné

Vozovky na Vysočině jsou sjízdné pouze s opatrností. Silničáři je přes noc udržovali, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Roman Hubený. Na některých místech v regionu může slabě sněžit.

„Momentálně je situace klidná, nyní už prakticky nejezdíme. Ale řidiči musí na některých místech být stále opatrnější,“ uvedl. Údržba začala už v pátek večer, kdy silničáři v některých lokalitách museli odstraňovat především sníh. Dodal, že nyní jsou s opatrností sjízdné vozovky všech tříd na Vysočině.

Teploty v regionu se ráno pohybují pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů bude přes den zataženo, někde se mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty se postupně dostanou lehce nad nulu. Podobné počasí meteorologové očekávají i v neděli.

Východní Čechy: Na silnicích jsou zbytky sněhu

Na východě Čech zůstává ve výše položených místech na silnicích ujetá vrstva sněhu, místy je zledovatělá. Jedná se hlavně o úseky, které cestáři udržují pomocí posypvého materiálu, vyplývá to z údajů krajských silničářů.

V regionu Hlinska na Chrudimsku jsou silnice mokré a po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách se vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. V okolí Lanškrouna na Orlickoústecku jsou na komunikacích zbytky sněhu po pluhování. Ve výše položených místech je ujetá vrstva sněhu s posypem.

Mezi Krounou na Chrudimsku a Poličkou na Svitavsku je na silnici I/34 riziko tvorby sněhových jazyků a ledovky. V oblasti Železných hor je na kopcích uježděný sníh, místy je zledovatělý. Ošetřený je inertním materiálem.

V hradeckém kraji na silnicích prvních tříd, kde cestáři používají k údržbě štěrk a písek, jsou místy zledovatělé vrstvy sněhu. Stejné je to i na komunikacích druhých a třetích tříd. Na Rychnovsku ve výše položených oblastech napadl čerstvý sníh.

Teplota se dnes ráno pohybuje od minus pěti do jednoho stupně Celsia. Je spíše oblačno, viditelnost je dobrá, fouká slabý vítr.