Mladá žena jménem Priscilla toho osudného dne pracovala jako obvykle na své směně v restauraci v kalifornském Crockettu. Během práce si odskočila na záchod. Když se delší čas nevracela, kolegové nešťastnou Priscillu našli na toaletách brutálně uškrcenou a s hlavou v záchodové míse.

Ženin bratranec Troy Kinslow v roce 2019 poskytl o smrti drahé příbuzné rozhovor místní televizi. „Leží to nad tímhle městem jako černej mrak,” tekly Troyovi slzy. „Bylo to strašné,“ dodal. Tehdy vyšetřovatelé vlili pozůstalým naději aspoň v to, že skutek dojde zaslouženého trestu, když pachatele usvědčí zdokonalené testy DNA, uvedl New York Post.

Kamarádka Priscilly Jennifer Sylvestreová pevně věřila, že testy nakonec budou úspěšné. „Doufám v to,” uvedla v roce 2019. „Víte, byla to skvělá holka, milá a všechno, ale určitě se nedala jen tak. Byla to bojovnice. Určitě jí zbyla pod nehty nějaká DNA vraha. Stoprocentně se bránila, ať už toho člověka znala, nebo ne. Naprosto vylučuji, že by dala svůj život lacino,” řekla o kamarádce Jennifer.

Po 25 letech blízcí zavražděné servírky dostaly odpověď. Nedá se sice úplně říct, že spadla klec, testy DNA ale zafungovaly. Jejich výsledky totiž vyšetřovatelé spárovali s DNA těžkého zločince Dannyho Lamonta Hamiltona (51), který si už nějaký ten rok odpykává trest v celkové výši 295 let ve věznici v San Diegu. Odsouzen byl za sexuální delikty, které s případem Priscilly přímo nesouvisely.

I tak je to pro rodinu a kamarády alespoň částečná úleva v jejich utrpení, které museli více než dvě dekády prožívat. „Uzavřelo se to,“ řekl milovaný bratranec Priscilly Troy. „Nevrátí ji nám to, nikdy ji už neuvidíme, ale pro mě se to tímhle uzavřelo,“ rozplakal se Troy.