Těžko uvěřitelný případ má na svědomí osmadvacetiletá Gareeca Gordonová. Ta měla být posedlá sexem, k němuž vybízela i svou stejně starou spolubydlící Phoenix Netts. Když Nettsová nabídku k sexu odmítla, Gordonová ji ubodala. Poté vypočítavě zahlazovala stopy a postupně se zbavovala jejího těla. Sedět půjde na dvacet tři let až doživotí.

Gordonová několik dní před vraždou požadovala po své vrstevnici sex, ta ale odmítala. To vyústilo ve fyzické napadení. Afroameričkanka se s Nettsovou nepárala. Mladá oběť pozdějšího činu si podle soudu stěžovala svým kamarádkám, že ji chování její spolubydlící děsí. „Je tady se mnou dívka, co po mně neustále požaduje sex,“ napsala oběť své kamarádce a dodala, že se brzy bude radši nejspíše stěhovat, informoval deník Daily Mail.

Situace se ale dostala do bodu, který by nikdo nečekal. Nettsová si do té doby dělala z podivného chování své vrstevnice spíše srandu. Ta ale po častějším odmítání zakročila. Svou spolubydlící ubodala čtyřmi ranami nožem.

Kdo by čekal, že se Gordonová svého činu zalekne, by se mýlil. Američanka ihned zakoupila pilku a kamarádčino těla začala rozřezávat. Mezitím se snažila zkontaktovat jménem dívky její kamarádky a příbuzné, aby se situace jevila tak, že je Phoenix v pořádku a že se stěhuje do Londýna.

Aby Gordonová svou lest upravila do dokonalosti, stáhla si aplikaci pro úpravu hlasů a jejím prostřednictvím posílala zvukové zprávy, jakoby mluvila sama zavražděná Nettsová.

„Bylo to neuvěřitelně vypočítavé,“ uvedl vyšetřující dozorce Scott Griffiths. Gareeca poté zakoupila průmyslové čisticí prostředky a zbavila se na místě všech důkazních materiálů. „To vedlo k tomu, že jsme na místě nenarazili na žádné zjevné známky toho, že v místnosti došlo k vraždě,“ dodal.

Děsí i skutečnost, že žádná z ran zasazená oběti nebyla smrtelná. Pokud by Gordonová svého činu začala litovat, dívku by se ještě dalo zachránit.

Těla se vražedkyně zbavovala postupně. Poté, co tělo nebohé dívky rozřezala, začala balit jeho části do pytlů a odvážet v kufrech do lesa, kde jej pálila. V lese si na ni ale došlápla policie a při jednom z pokusů o spálení části těla Gordonovou zatkla. Spolu s ní objevila i torzo spálené Phoenix. Ke stopě policii přivedl svědek, který nahlásil, že poblíž lesa se pohybuje podezřelé vozidlo.

Afroameričanka neměla před vraždou žádné větší problémy se zákonem kromě dvou krádeží v obchodě. Byla jí ale diagnostikována porucha osobnosti, což mohlo vést k jejímu vražednému chování. Od soudu dostala doživotí s minimální dobou trvání 23 let a šest měsíců natvrdo.

„Naše životy se nenávratně změnily, budeme navždy prázdní a zničení. Budoucnost naší dcery vypadala skvěle,“ uvedla rodina. Dívka byla vnučkou slavného hudebního fotografa Barrieho Wentzella. Ten fotil například hvězdy jako Jimiho Hendrixe nebo Beatles.